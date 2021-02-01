«Дополнительные госгарантии»: Путин подписал указ о выплатах работающим с больными COVID-19 военным медикам

Работающие в силовых структурах медицинские сотрудники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 и транспортирующие их, получат единовременную выплату в размере 68 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Тем временем, по словам пресс-секретаря главы государства, эпидемиологическая обстановка в России вызывает умеренный оптимизм. Так, за последние сутки в стране выявили 17 648 новых случаев коронавируса, что стало минимумом с конца октября. Общее число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 3 868 087.

Президент России Владимир Путин подписал указ о гарантиях единовременных выплат медикам, работающим в силовых ведомствах, за работу с лицами, заболевшими коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на портале правовой информации.

Размер единовременной выплаты составляет 68 811 рублей. Основанием для её получения является освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за развития осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

«В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск Национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», — говорится в документе.

Указ вступил в силу с момента опубликования — 1 февраля — и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешнюю ситуацию с распространением коронавирусной инфекции оптимистичной. Именно от неё, по словам Пескова, будут зависеть дата и формат проведения послания Владимира Путина Федеральному собранию.

«Вы понимаете, что эпидемиологическая обстановка, хотя она и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, она переменчива, поэтому на неделях, наверное, будет лучшее понимание», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах относительно этого мероприятия.

За последние сутки в России выявили 17 648 новых случаев коронавируса (минимальный показатель с 28 октября 2020 года, когда было зафиксировано 16 202 случая). Также были выписаны 18 169 пациентов, 437 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В предшествовавшие этому два дня показатель составил 18 359 и 19 032.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 3 868 087. Выздоровели 3 318 173 человека, скончались 73 619 пациентов.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2037), Санкт-Петербурге (1842) и Московской области (1068).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 102,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 633 тыс. человек.

Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали, как избежать уловок мошенников, продающих якобы помогающие от COVID-19 лекарства и «чудо-средства», препятствующие заболеванию коронавирусом.

«Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства... И помните, любые лекарственные средства назначает только врач — самостоятельно или по совету посторонних людей принимать их не следует», — говорится в сообщении.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Наряду с этим вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 31 января на портале госуслуг стала доступна запись на вакцинацию от коронавируса.

«До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом госуслуг», — заметил Чернышенко.

По его словам, для удобства пользователей на главной странице портала появился отдельный баннер, который позволяет сразу перейти в нужный раздел.

«В форме данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить, человеку остаётся только выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру», — добавил он.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал вице-премьера и дальше «держать ситуацию на контроле».

«Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала чётко и, конечно, без сбоев», — сказал глава кабмина.

18 января кампания по вакцинации населения от коронавируса в России перешла в стадию массовой. Прививки делаются препаратом «Спутник V», первой зарегистрированной в мире вакциной против SARS-CoV-2. Её разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Добавим, что в России также зарегистрирована ещё одна вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ «Вектор» в Новосибирской области. При этом в ближайшее время в стране ожидается регистрация третьей отечественной вакцины — «КовиВак» — Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

© Кирилл Брага

О сделанной прививке от коронавируса в интервью российским СМИ сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, вакцинация прошла без последствий.

«Я провакцинировался уже месяца два назад... Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой», — заметил он.

Бывший премьер-министр страны также заметил, что власти России уже в начале февраля 2020 года осознали серьёзность угрозы, исходящей от коронавируса.

«Для того чтобы осознать масштаб угрозы, нужно получить достоверные данные. С этим не всё было просто, но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание, что это серьёзная проблема», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года назвала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру выявлено свыше 103 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в США (26,1 млн), Индии (10,7 млн) и Бразилии (9,2 млн). От осложнений, вызванных COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, скончались почти 2,3 млн человек.