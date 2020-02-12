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Дополнительная проверка: Минтранс предложил предоставить ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра

12 февраля 2020, 23:09  •  79 • В России
Минтранс предложил предоставить сотрудникам ГИБДД право аннулировать диагностические карты, которые выдаются по результатам техосмотра. Согласно проекту министерства, это касается случаев, когда техосмотр не проводился или был произведён с нарушениями. По мнению экспертов, проверка статуса диагностической карты необходима, однако для эффективности контроля нужно передать техосмотр ГИБДД и создать базу данных диагностических карт.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Минтранс предложил предоставить ГИБДД возможность аннулировать диагностические карты, которые выдаются по итогам техосмотра автомобиля. Соответствующий порядок описан в проекте постановления о внесении изменений в правила проведения техосмотра.

Согласно документу, сотрудник ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту в тех случаях, когда автомобиль прошёл техосмотр с нарушением правил или вовсе не проходил эту процедуру перед получением карты.

В случае аннулирования карты об этом информируется страховщик, заключивший договор ОСАГО с автомобилистом на основании этой диагностической карты. Инспектору также предстоит решить вопрос о привлечении к административной ответственности оператора, который выдал карту с нарушениями. Подробности доступных сотруднику ГИБДД мер воздействия в документе не приводятся.

  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

Предполагается, что документ вступит в силу летом 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновлённая редакция 170-ФЗ).

С этой даты при процедуре техосмотра должна проводиться фотофиксация, которая призвана исключить фиктивное прохождение процедуры выдачи диагностических карт. Кроме того, эти документы станут оформляться с цифровой подписью и только в электронном виде. Контроль за этим поручили МВД и Российскому союзу автостраховщиков (РСА).

Комментируя инициативу о новых мерах в отношении диагностических карт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил, что фиктивный техосмотр на сегодняшний день сильно распространён.

«Надо понимать, что такая ситуация рано или поздно повлияет на безопасность дорожного движения. Конечно, количество ДТП по причине неисправности автомобиля несоизмеримо мало в общей статистике. Тем не менее очевидно, что необходимо принимать меры. В данном случае подобное постановление вполне понятно», — предположил Канаев в беседе с RT.

Вместе с тем эксперт придерживается мнения, что на данный момент ГИБДД «не имеет никакой возможности понять, насколько диагностическая карта является подлинной». По его словам, автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты, «все получают страховые полисы, а они уже никакого отношения к ГИБДД не имеют». В этой связи Канаев полагает, что следует пересмотреть существующую практику.

«Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику. Что касается общественного и грузового транспорта, мы предлагаем передать ТО в ГИБДД. С личным транспортом нужно вообще отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов. Чисто профилактически это было бы намного эффективней», — считает эксперт.

В свою очередь, эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин указал, что установить статус диагностической карты можно только после проверки соответствующей базы данных.

«Распечатку никто с собой возить не должен, всё должно быть в электронном виде. Причём автовладелец должен иметь возможность в любой момент проверить и увидеть, есть он там или нет. Соответственно, если в базе всё зафиксировано, то проверок можно не бояться», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он отметил, что попытки уйти от законных норм справедливо приведут к неблагоприятным последствиям для автомобилистов. «Если человек хочет сэкономить, то не надо обижаться, если поймают», — заключил эксперт.

Отметим, что ранее был подписан пакет законов, который усиливает ответственность за нарушения в сфере техосмотра. За езду без диагностической карты был введён штраф в размере 2 тыс. рублей.

За оформление фальшивой карты ввели крупные штрафы. Оформление этого документа без самой процедуры техосмотра для граждан означает штраф в размере 5—10 тыс. рублей. Такое же нарушение для должностных лиц приведёт к штрафу в размере 30—50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Аналогичные предусмотрены в случае, если в единую автоматизированную информационную систему были внесены данные о прохождении ТО без фактического проведения процедуры. Перечисленные изменения вступят в силу в начале августа 2020 года.

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