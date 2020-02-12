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Дополнительная проверка: Минтранс предложил предоставить ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
12 февраля 2020, 23:09 • 79 • В России
Минтранс предложил предоставить сотрудникам ГИБДД право аннулировать диагностические карты, которые выдаются по результатам техосмотра. Согласно проекту министерства, это касается случаев, когда техосмотр не проводился или был произведён с нарушениями. По мнению экспертов, проверка статуса диагностической карты необходима, однако для эффективности контроля нужно передать техосмотр ГИБДД и создать базу данных диагностических карт.
РИА Новости © Александр Кряжев
Минтранс предложил предоставить ГИБДД возможность аннулировать диагностические карты, которые выдаются по итогам техосмотра автомобиля. Соответствующий порядок описан в проекте постановления о внесении изменений в правила проведения техосмотра.
Согласно документу, сотрудник ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту в тех случаях, когда автомобиль прошёл техосмотр с нарушением правил или вовсе не проходил эту процедуру перед получением карты.
В случае аннулирования карты об этом информируется страховщик, заключивший договор ОСАГО с автомобилистом на основании этой диагностической карты. Инспектору также предстоит решить вопрос о привлечении к административной ответственности оператора, который выдал карту с нарушениями. Подробности доступных сотруднику ГИБДД мер воздействия в документе не приводятся.
Предполагается, что документ вступит в силу летом 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновлённая редакция 170-ФЗ).
С этой даты при процедуре техосмотра должна проводиться фотофиксация, которая призвана исключить фиктивное прохождение процедуры выдачи диагностических карт. Кроме того, эти документы станут оформляться с цифровой подписью и только в электронном виде. Контроль за этим поручили МВД и Российскому союзу автостраховщиков (РСА).
Комментируя инициативу о новых мерах в отношении диагностических карт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил, что фиктивный техосмотр на сегодняшний день сильно распространён.
Вместе с тем эксперт придерживается мнения, что на данный момент ГИБДД «не имеет никакой возможности понять, насколько диагностическая карта является подлинной». По его словам, автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты, «все получают страховые полисы, а они уже никакого отношения к ГИБДД не имеют». В этой связи Канаев полагает, что следует пересмотреть существующую практику.
«Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику. Что касается общественного и грузового транспорта, мы предлагаем передать ТО в ГИБДД. С личным транспортом нужно вообще отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов. Чисто профилактически это было бы намного эффективней», — считает эксперт.
В свою очередь, эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин указал, что установить статус диагностической карты можно только после проверки соответствующей базы данных.
«Распечатку никто с собой возить не должен, всё должно быть в электронном виде. Причём автовладелец должен иметь возможность в любой момент проверить и увидеть, есть он там или нет. Соответственно, если в базе всё зафиксировано, то проверок можно не бояться», — сказал эксперт в беседе с RT.
Вместе с тем он отметил, что попытки уйти от законных норм справедливо приведут к неблагоприятным последствиям для автомобилистов. «Если человек хочет сэкономить, то не надо обижаться, если поймают», — заключил эксперт.
Отметим, что ранее был подписан пакет законов, который усиливает ответственность за нарушения в сфере техосмотра. За езду без диагностической карты был введён штраф в размере 2 тыс. рублей.
За оформление фальшивой карты ввели крупные штрафы. Оформление этого документа без самой процедуры техосмотра для граждан означает штраф в размере 5—10 тыс. рублей. Такое же нарушение для должностных лиц приведёт к штрафу в размере 30—50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Аналогичные предусмотрены в случае, если в единую автоматизированную информационную систему были внесены данные о прохождении ТО без фактического проведения процедуры. Перечисленные изменения вступят в силу в начале августа 2020 года.
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