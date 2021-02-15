«Дополнительная помощь и поддержка»: в Госдуме предложили расширить перечень получателей маткапитала

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили выплачивать маткапитал на третьего ребёнка в регионах с низкой рождаемостью. Выплаты также предлагается начислять семьям с четвёртым ребёнком и последующими детьми в том случае, если они ранее не пользовались правом на дополнительные меры господдержки. Авторы инициативы отметили, что принятие законопроекта позволит улучшить демографическую ситуацию, а также повысить качество жизни многодетных семей.

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий выплаты материнского капитала на третьего ребёнка в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью.

Выплаты предлагается начислять с 1 января 2022 года. Поддержку также предлагается направить тем семьям, где появился четвёртый ребёнок и последующие дети, но при этом они ранее не воспользовались правом на материнский капитал. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Правки предусматривают предоставление в субъектах РФ с низкой рождаемостью права на получение материнского капитала, начиная с 1 января 2022 года, женщинам, родившим третьего ребёнка после этой даты, либо четвёртого или последующих детей, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

«Женщины, родившие (усыновившие) третьего ребёнка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, могут воспользоваться правом на получение МСК (материнского капитала. — RT), но только при условии, что ранее они не воспользовались данным правом. Ряд экспертов полагает, что для повышения рождаемости в стране необходимо поощрять рождение в семье третьего и четвёртого ребёнка», — также говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что величину выплаты за третьего ребёнка предлагается установить на уровне, соответствующем выплате за первого ребёнка. В пояснительной записке говорится, что эта сумма с 1 января 2022 года составит 503 237,10 рублей.

Как полагают депутаты, их инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах. Авторы законопроекта ссылаются на предварительную оценку Росстата, согласно которой в условиях пандемии в 2020 году рождаемость снизилась на 3,3% по сравнению с 2019 годом.

Наряду с этим парламентарии предлагают выплачивать деньги мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвёртого ребенка или последующих детей, при том условии, что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки.

Авторы документа отметили в пояснительной записке, что многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребёнок. Однако, как пишут парламентарии, размер таких выплат в среднем составляет лишь 100—150 тыс. рублей, что, по мнению авторов инициативы, вряд ли может стимулировать рождаемость.

Комментируя новый законопроект, Ярослав Нилов отметил, что многолетняя программа материнского семейного капитала имеет свои позитивные последствия и востребованна, именно поэтому она неоднократно продлевалась.

«Прежде всего, это вопрос, связанный с поддержкой семей, имеющих детей, укреплением института семьи, института материнства, института детства, помощью в решении демографического вопроса, который является актуальным для страны, помощью в решении жилищного вопроса, который является одним из самых проблемных для нашей страны», — сказал Нилов в беседе с RT.

Он отметил, что в этой связи необходимо предусмотреть законодательную возможность предоставлять материнский капитал тем, кто имеет третьего ребёнка, но только в тех регионах, где низкие демографические показатели.

«То есть либо отрицательный прирост, либо слабоположительный, для таких регионов требуется, на наш взгляд, дополнительная помощь и поддержка. Именно поэтому соответствующий проект был подготовлен и внесён сегодня в Государственную Думу», — заключил депутат.

Напомним, материнский капитал с 2007 года выплачивали семьям при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство.

Речь идёт о разовом безналичном пособии, которое можно потратить на улучшение жилищных условий, образование для детей, формирование накопительной части пенсии матери или социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями. Средства можно направить сразу на несколько из вышеперечисленных целей.

В начале 2020 года Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала минимум до конца 2026 года.

В документ также вошёл пункт о назначении материнского капитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок.

Как отмечал глава государства, в настоящий момент России необходимо «выбраться из демографической ловушки» и к середине десятилетия обеспечить устойчивый естественный прирост численности населения страны.

Позднее в том же году стало известно, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Так, уже с 1 января 2021 года объём выплаты за рождение второго ребёнка вырос до 639 тыс., а при появлении первенца семьи получат от государства 484 тыс. рублей.

В октябре 2020 года стало известно, что с момента запуска программы материнского капитала его получили более 10 млн семей. При этом более 8 млн семей уже распорядились этими средствами.