«Дополнение к сотням миллионов долларов гумпомощи»: зачем Вашингтон выделил более $50 млн венесуэльской оппозиции

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит оппозиции Венесуэлы более $50 млн. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте организации, эти средства американская сторона выделяет с целью «помочь» оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо и его соратникам. Являясь внешнеполитическим инструментом Вашингтона, USAID продолжает курс США, направленный на дестабилизацию обстановки в Венесуэле и свержение законно избранного президента страны Николаса Мадуро, считают эксперты. Однако, по их мнению, нынешние действия Белого дома не имеют смысла, поскольку Гуаидо не обладает доверием венесуэльцев и уже не способен мобилизировать население республики.

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит венесуэльской оппозиции $52 млн в качестве финансовой помощи, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Сегодня после встречи с венесуэльскими законодателями, правозащитниками и послом Венесуэлы в США Карлосом Веккьо директор Агентства США по международному развитию Марк Грин объявил о выделении $52 млн для оказания содействия временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и венесуэльскому народу в их усилиях по восстановлению демократического управления, ориентированного на нужды граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что выделенные средства пойдут на программы, направленные на «поддержку Национального собрания Венесуэлы, независимых СМИ, гражданского общества и восстановление сектора здравоохранения».

«Новое финансирование программ в Венесуэле служит дополнением к сотням миллионов долларов гуманитарной помощи, которую правительство США уже предоставило ранее в связи с кризисом в Венесуэле, приобретшим региональные масштабы. Эта помощь включает жизненно важную поддержку нуждающихся венесуэльцев и сообществ в Колумбии, Эквадоре, Бразилии, Перу и других странах региона», — подчёркивают в USAID.

Карлос Веккьо — представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в США

Reuters

© Jim Bourg

В организации также напомнили, что США «полностью поддерживают» оппозиционного лидера Хуана Гуаидо и венесуэльский народ в попытках «положить конец незаконному режиму Мадуро».

Напомним, USAID является высшим федеральным органом госуправления Соединённых Штатов по оказанию «помощи» другим странам. Администратор агентства и его заместитель назначаются президентом с одобрения Сената и работают под руководством главы Белого дома, госсекретаря и Совета национальной безопасности США.

«Внешнеполитический инструмент»

Выделяя миллионы долларов «на нужды оппозиции», Вашингтон стремится обострить ситуацию в Венесуэле, что, по мнению американской стороны, может привести к свержению неугодного им президента Боливарианской Республики, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Такой шаг Соединённых штатов — прямое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и очередная попытка осуществить госпереворот в стране. Агентство США по международному развитию является внешнеполитическим инструментом Вашингтона. Этот специальный институт по факту прямо связан с американской властью и призван камуфлировать участие Америки в ряде международных вопросов», — пояснил аналитик.

При этом, по мнению Брутера, действовать более жёсткими методами США пока не рискуют.

«На данный момент им выгодно задействовать схему, которая будет иметь отложенный эффект. Сейчас Соединённые Штаты хотят активизировать деятельность оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, чтобы у него были шансы на предстоящих парламентских выборах в Венесуэле», — отметил эксперт.

Подобное мнение разделяет и декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин. По его словам, Вашингтон мог выделить эти деньги на избирательную кампанию Гуаидо в преддверии парламентских выборов в Венесуэле.

«Оппозиционный лидер будет вновь пытаться будировать настроения, активизировать своих сторонников, организовывать новые манифестации по всей стране, привлекать всяческими способами к себе внимание. Оппозиции нужны деньги и на боевиков, которые организуют вооружённые столкновения на улицах Каракаса», — прогнозирует аналитик.

Чичин напомнил, что США и раньше не раз «финансово поддерживали» оппозицию Венесуэлы.

«Деньги, как правило, передаются Гуаидо через его представителя в Вашингтоне», — добавил эксперт.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

AFP

© Alastair Pike

При этом не исключено, что нынешний «транш» Белый дом выделил из замороженных средств венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, предположил Чичин.

«Через Citgo Petroleum Corporation, штаб квартира которой расположена в Хьюстоне, проводились все операции с PDVSA, и теперь более $7 млрд по факту находятся в распоряжении Вашингтона», — пояснил аналитик.

Бессмысленный шаг

22 сентября лидер венесуэльской оппозиции заявил о создании делегации, состоящей из противников Мадуро, для участия в 74-й Генеральной ассамблее ООН.

«Мы сформировали делегацию, которая будет представлять наше правительство и всех венесуэльцев на следующей неделе на 74-й Генеральной ассамблее ООН. Эта делегация уполномочена заключать соглашения с ведущими мировыми лидерами, чтобы усилить давление на диктатуру и поддержать народ Венесуэлы перед лицом серьёзного кризиса в нашей стране», — написал оппозиционер на своей странице в Twitter.

La delegación enviada a Naciones Unidas estará encabezada por el Comisionado para Relaciones Exteriores @JulioBorges; y participarán también el Embajador ante los EE.UU @carlosvecchio y el Comisionado para la Ayuda Humanitaria @Miguel_Pizarro, así como diputados y víctimas. — Juan Guaidó (@jguaido) 22 сентября 2019 г.

Александр Чичин отмечает, что Соединённым Штатам «необходимо подпитывать» Гуаидо, поскольку его положение в стране за последнее время очень сильно ослабло.

«Учитывая, что самопровозглашённый лидер Венесуэлы не так давно сам признавал провал попыток оппозиции свергнуть Мадуро, он, конечно, нуждается в помощи со стороны Вашингтона», — сказал эксперт.

Однако, по мнению экспертов, несмотря на финансовую помощь Вашингтона, у Гуаидо нет шансов свергнуть законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Даже если Гуаидо вновь начнёт ездить по стране и пытаться убедить венесуэльцев выходить на улицы, это ни к чему не приведёт, уверен Чичин.

«Уже сейчас понятно, что это абсолютно бесперспективно — Гуаидо не ассоциируется у народа Венесуэлы с лидером их страны», — заявил аналитик.

Оппозиционный лидер Хуан Гуаидо

Reuters

© Ivan Alvarado

Кроме того, Мадуро удалось расколоть оппозицию, заключив мирное соглашение с её умеренной частью, напомнил Чичин.

С подобной позицией согласен и Владимир Брутер. По его словам, Вашингтону очень важно было выделить большие деньги для оппозиции сейчас, чтобы в случае необходимости США смогли по своему усмотрению управлять Гуаидо и его командой.

«Однако это бессмысленно, поскольку даже в период максимальной активности венесуэльская оппозиция не смогла ничего добиться. А сейчас у неё и вовсе нет никакого потенциала, чтобы осуществить госпереворот. Противники Мадуро будут стараться поддерживать свою видимую активность и ждать команды из Вашингтона», — отметил эксперт.

«Будет накалять обстановку»

Параллельно с финансированием венесуэльской оппозиции Вашингтон расширяет запретительные меры в отношении Каракаса. На этот раз США добавили в санкционные списки ещё четыре компании и четыре судна, предназначенные для перевозки нефти и продуктов.

Ранее Соединённые Штаты наложили санкции на ряд компаний, преимущественно занятых в сфере поставок продуктов питания в республику.

Действия Вашингтона в венесуэльском МИД назвали экономическим терроризмом и нарушением международного права.

Тем не менее, по словам Александра Чичина, Соединённые Штаты продолжат давление и постараются ещё больше обострить обстановку в Венесуэле.

«Белый дом намерен создать ситуацию, при которой в новом парламенте окажется большинство оппозиционно настроенных по отношению к президенту Венесуэлы депутатов. На основании этого США спровоцируют конфронтацию между Мадуро и парламентом. В случае если Вашингтону удастся повлиять на формирование законодательного органа страны, Белый дом будет более настойчиво требовать переизбрания президента», — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, в ходе предвыборной кампании в Венесуэле Вашингтон будет использовать «любого рода провокации и инциденты, старательно подготовленные американской стороной».

В свою очередь, Владимир Брутер подчёркивает, что для Мадуро сейчас важно сконцентрироваться не на действиях США, а на том, чтобы нормализовать экономическую ситуацию в стране.

«Для президента Венесуэлы сейчас это будет важнее всего, поскольку нестабильность — хорошая основа для попыток со стороны Вашингтона размыть его лидерство», — пояснил аналитик.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Reuters

© Miraflores Palace

Брутер также считает, что, если Мадуро удастся нормализовать экономическое положение в стране, его шансы остаться у власти значительно возрастут.

«Для того чтобы ситуация в Венесуэле стабилизировалась, необходимо поставить её на разумные и действенные экономические рельсы, чем президент Боливарианской Республики, вероятно, и продолжит заниматься в краткосрочной перспективе», — отметил эксперт.

При этом у венесуэльского лидера есть все основания полагать, что сейчас ситуация в стране находится под его контролем, а поддержка венесуэльского народа по-прежнему крепка, считает Александр Чичин.

«Доказательством этого служит тот факт, что президент Боливарианской Республики не опасается переворота, оставляя на какое-то время свою страну, к примеру, чтобы провести переговоры в Москве. Мадуро уверен в верности своего окружения», — заключил аналитик.