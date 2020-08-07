Доплаты за риск, сложность и ответственность для лётчиков, подводников, разведчиков, ракетчиков • 22 • Аналитика

«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения. …надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%».



Эти слова министра обороны Шойгу, сказанные на селекторном совещании 17 июля этого года, для почти 45 тысяч военнослужащих стали бальзамом на душу. Действительно, такого значительного повышения выплат не было давно. По моему мнению, этот приказ вполне сравним со знаменитым приказом №400 2007 года министра Сердюкова.



Конечно, приказ №400 можно критиковать за многое. И за то, что он привел к коррупции в армии, и за то, что дал командирам и начальникам рычаг давления на строптивых офицеров и, наоборот, «пряник» для поощрения лояльных командиру. Материалов на эту тему написано вагон и маленькая тележка. Но в реальной жизни этот приказ сегодня не помнит никто.



Фактически действие его прекратилось ещё в 2013 году. Именно тогда финансисты из правительства стали активно препятствовать выделению дополнительных средств МО на выполнение этого приказа. Однако свою положительную роль этот приказ сыграл. Подтолкнул реформу в ВС России.



Уже появились первые отклики офицеров и контрактников о некоторой несправедливости приказа министра Шойгу. Почему доплаты положены только летчикам, морякам, разведчикам и стратегическим ракетчикам? Чем хуже остальные? Думаю, такую реакцию в министерстве предвидели. Но приказ вышел. Приказ, который, по мнению некоторых аналитиков, может «разъединить» армию (что очень сомнительно).



В чем причина появления данного приказа? Судя по тем категориям военнослужащих, которых он касается, приказ вынужденный. Особенно по летчикам. Сколько раз даже на страницах нашего издания поднимался вопрос о низких окладах для этой категории? Кто только ни писал о том, что военный летчик на гражданке — желанный кадр для любой авиакомпании, а зарплата там в разы выше, чем в армии.



Военнослужащие перечисленных в приказе категорий — действительно штучный и дорогой «товар». Подготовка таких офицеров стоит даже не сотни тысяч рублей, а миллионы. Да и служба для многих сопряжена с постоянным риском для жизни. Это реальная элита ВС России.



Немаловажный вопрос и об ответственности военнослужащих. Тема такая же старая, как и разговоры о маленьких окладах. В руках именно этих категорий офицеров и солдат находится техника, стоимость которой исчисляется уже сотнями тысяч рублей и даже не миллионами. Стоимость давно пересекла черту миллиардов.



Согласитесь, цена ошибки даже одного военнослужащего в этом случае непомерно возрастает.



Почему министр обороны пошел на такие меры? Как мне кажется, это способ борьбы с финансовым блоком в правительстве. Те смешные повышения, которые последние годы широко афишировались ежегодно, привели даже не к стабилизации уровня денежного содержания на каком-то уровне относительно инфляции. Они привели к падению уровня жизни военнослужащих. В октябре будет опять повышение… на 3%. Но что-то особой радости в армии это не вызывает.



Вполне возможно, что в министерстве решили повышать содержание не всем сразу, чтобы не пугать «бухгалтеров», а частями. Вначале тем категориям, которые критически важны для армии. Затем другим, третьим и так далее. Что же, и это вариант.



Вообще, систему доплат, которые существовали в Советской Армии, необходимо возрождать. В последние годы наши военнослужащие мало сидят в гарнизонах. Командировки, не только для участия в боевых действиях, но и на учения, на освоение новой техники и вооружения и прочее, для большинства дело обычное. Армия занимается боевой учебой. А чем пуск ракеты с практическим боеприпасом для ракетчиков отличается от боевого пуска? Чем боевое дежурство подводников в мирное время отличается от военного (кроме применения боевого вооружения, конечно)?



В целом появление приказа Шойгу о дополнительных доплатах некоторым категориям военнослужащих — дело нужное, даже необходимое. Но даже этот приказ не решит проблемы утечки кадров из ВС. Нельзя решать проблему частями. Это скорее похоже на латание дыр на одежде. Где порвется, там и латку ставим.



Проблемы современной армии известны давно. Это и жилье для семей, и благоустроенность военных городков, и санаторно-оздоровительные мероприятия, возможность отдыхать в санаториях МО. Перечислять можно многое и все равно что-то забудется. Да и увеличение армии стало проблемой. Появилось много офицерских должностей, которых раньше просто не существовало.



Только комплексное решение проблем оставит молодых офицеров в армии. Приехал офицер в дальний гарнизон с молодой женой — получи квартиру. Детский сад рядом, магазины рядом, клуб рядом, работа для жены рядом. Принес домой заработанное с гордым видом… А отпуск обсуждаешь не по принципу «туда не поедем — дорого, а по желанию: «Давай махнем в…»



Уверен, что сейчас последуют возражения. Ну как же, в армии существует множество надбавок, которые суммарно доходят до 100%! Согласен. Но до 100% чего? Оклада! За особые условия службы, за сложные климатические условия, за классность, за командование, за работу с секретными документами. Да за сдачу физподготовки, наконец. А ещё 13-я зарплата…



И про предоставляемое служебное жильё вспомним. Или про компенсацию на аренду жилья. И сколько в сумме получается у лейтенанта? По бухгалтерским отчетом — до 60 тысяч в месяц. А реально? Около 21 тысячи за должность и 10 с лишним тысяч за звание. Ах да, За достижения в службе — плюс 25%.



И последнее. Почему участники боевых действий не имеют никаких доплат? Хотя бы те, кто за мужество и героизм был награжден боевыми орденами и медалями? Сегодня в армии таких людей достаточно. Я, конечно, понимаю, что «это требует больших расходов бюджетных средств». Но не больше, чем подготовка нового специалиста на замену ушедшему в запас. Ведь практика такая существовала в СССР.



О суммах таких выплат можно спорить, но то, что они необходимы, уже понятно всем. Получил боевой орден — 5000 рублей доплата к окладу, медаль — 3000 рублей ежемесячно. Вот вам стимулирование участников БД. Кстати, эти же доплаты надо сохранить и при выплате пенсий.



В целом же подписанный приказ, думаю, сыграет свою роль в стабилизации кадров армии. Я не зря сравнил его с приказом №400. Увеличение денежного содержания военнослужащих не только сохранит офицерский состав, но и повысит престиж военной службы в ВС РФ. Армия должна стать привлекательной для молодых. Тем более что международная обстановка сейчас вынуждает нас увеличивать численность ВС. Эти слова министра обороны Шойгу, сказанные на селекторном совещании 17 июля этого года, для почти 45 тысяч военнослужащих стали бальзамом на душу. Действительно, такого значительного повышения выплат не было давно. По моему мнению, этот приказ вполне сравним со знаменитым приказом №400 2007 года министра Сердюкова.Конечно, приказ №400 можно критиковать за многое. И за то, что он привел к коррупции в армии, и за то, что дал командирам и начальникам рычаг давления на строптивых офицеров и, наоборот, «пряник» для поощрения лояльных командиру. Материалов на эту тему написано вагон и маленькая тележка. Но в реальной жизни этот приказ сегодня не помнит никто.Фактически действие его прекратилось ещё в 2013 году. Именно тогда финансисты из правительства стали активно препятствовать выделению дополнительных средств МО на выполнение этого приказа. Однако свою положительную роль этот приказ сыграл. Подтолкнул реформу в ВС России.Уже появились первые отклики офицеров и контрактников о некоторой несправедливости приказа министра Шойгу. Почему доплаты положены только летчикам, морякам, разведчикам и стратегическим ракетчикам? Чем хуже остальные? Думаю, такую реакцию в министерстве предвидели. Но приказ вышел. Приказ, который, по мнению некоторых аналитиков, может «разъединить» армию (что очень сомнительно).В чем причина появления данного приказа? Судя по тем категориям военнослужащих, которых он касается, приказ вынужденный. Особенно по летчикам. Сколько раз даже на страницах нашего издания поднимался вопрос о низких окладах для этой категории? Кто только ни писал о том, что военный летчик на гражданке — желанный кадр для любой авиакомпании, а зарплата там в разы выше, чем в армии.Военнослужащие перечисленных в приказе категорий — действительно штучный и дорогой «товар». Подготовка таких офицеров стоит даже не сотни тысяч рублей, а миллионы. Да и служба для многих сопряжена с постоянным риском для жизни. Это реальная элита ВС России.Немаловажный вопрос и об ответственности военнослужащих. Тема такая же старая, как и разговоры о маленьких окладах. В руках именно этих категорий офицеров и солдат находится техника, стоимость которой исчисляется уже сотнями тысяч рублей и даже не миллионами. Стоимость давно пересекла черту миллиардов.Согласитесь, цена ошибки даже одного военнослужащего в этом случае непомерно возрастает.Почему министр обороны пошел на такие меры? Как мне кажется, это способ борьбы с финансовым блоком в правительстве. Те смешные повышения, которые последние годы широко афишировались ежегодно, привели даже не к стабилизации уровня денежного содержания на каком-то уровне относительно инфляции. Они привели к падению уровня жизни военнослужащих. В октябре будет опять повышение… на 3%. Но что-то особой радости в армии это не вызывает.Вполне возможно, что в министерстве решили повышать содержание не всем сразу, чтобы не пугать «бухгалтеров», а частями. Вначале тем категориям, которые критически важны для армии. Затем другим, третьим и так далее. Что же, и это вариант.Вообще, систему доплат, которые существовали в Советской Армии, необходимо возрождать. В последние годы наши военнослужащие мало сидят в гарнизонах. Командировки, не только для участия в боевых действиях, но и на учения, на освоение новой техники и вооружения и прочее, для большинства дело обычное. Армия занимается боевой учебой. А чем пуск ракеты с практическим боеприпасом для ракетчиков отличается от боевого пуска? Чем боевое дежурство подводников в мирное время отличается от военного (кроме применения боевого вооружения, конечно)?В целом появление приказа Шойгу о дополнительных доплатах некоторым категориям военнослужащих — дело нужное, даже необходимое. Но даже этот приказ не решит проблемы утечки кадров из ВС. Нельзя решать проблему частями. Это скорее похоже на латание дыр на одежде. Где порвется, там и латку ставим.Проблемы современной армии известны давно. Это и жилье для семей, и благоустроенность военных городков, и санаторно-оздоровительные мероприятия, возможность отдыхать в санаториях МО. Перечислять можно многое и все равно что-то забудется. Да и увеличение армии стало проблемой. Появилось много офицерских должностей, которых раньше просто не существовало.Только комплексное решение проблем оставит молодых офицеров в армии. Приехал офицер в дальний гарнизон с молодой женой — получи квартиру. Детский сад рядом, магазины рядом, клуб рядом, работа для жены рядом. Принес домой заработанное с гордым видом… А отпуск обсуждаешь не по принципу «туда не поедем — дорого, а по желанию: «Давай махнем в…»Уверен, что сейчас последуют возражения. Ну как же, в армии существует множество надбавок, которые суммарно доходят до 100%! Согласен. Но до 100% чего? Оклада! За особые условия службы, за сложные климатические условия, за классность, за командование, за работу с секретными документами. Да за сдачу физподготовки, наконец. А ещё 13-я зарплата…И про предоставляемое служебное жильё вспомним. Или про компенсацию на аренду жилья. И сколько в сумме получается у лейтенанта? По бухгалтерским отчетом — до 60 тысяч в месяц. А реально? Около 21 тысячи за должность и 10 с лишним тысяч за звание. Ах да, За достижения в службе — плюс 25%.И последнее. Почему участники боевых действий не имеют никаких доплат? Хотя бы те, кто за мужество и героизм был награжден боевыми орденами и медалями? Сегодня в армии таких людей достаточно. Я, конечно, понимаю, что «это требует больших расходов бюджетных средств». Но не больше, чем подготовка нового специалиста на замену ушедшему в запас. Ведь практика такая существовала в СССР.О суммах таких выплат можно спорить, но то, что они необходимы, уже понятно всем. Получил боевой орден — 5000 рублей доплата к окладу, медаль — 3000 рублей ежемесячно. Вот вам стимулирование участников БД. Кстати, эти же доплаты надо сохранить и при выплате пенсий.В целом же подписанный приказ, думаю, сыграет свою роль в стабилизации кадров армии. Я не зря сравнил его с приказом №400. Увеличение денежного содержания военнослужащих не только сохранит офицерский состав, но и повысит престиж военной службы в ВС РФ. Армия должна стать привлекательной для молодых. Тем более что международная обстановка сейчас вынуждает нас увеличивать численность ВС. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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