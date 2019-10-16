Допинг-пробы российских атлетов подделали ради чиновников от спорта - глава РУСАДА

Как сообщает The New York Times, Ганус заявил, что пробы Московской лаборатории были подделаны для того, чтобы защитить репутацию неких "известных спортсменов России", работающих сейчас в органах власти или спортивном руководстве. Гендиректор РУСАДА заявил, что ради них были подделаны тысячи допинг-проб российских атлетов.

По словам Гануса, возможность подделывать пробы Московской лаборатории была только у лиц, близких к властям России. Ганус подчеркнул, что решил обнародовать эти сведения для того, чтобы от этих злонамеренных действий не пострадало как нынешнее, так и будущее поколение российских спортсменов.

"Россия - страна с высоким уровнем развития спорта", - подчеркнул глава РУСАДА. Однако, по его словам, люди в российской власти, несущие личную ответственность за обстановку, выбрали "неправильный путь и неправильный подход".