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Допинг-пробы российских атлетов подделали ради чиновников от спорта - глава РУСАДА

16 октября 2019, 03:24  •  77 • Политика
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в ходе конференции в американском Колорадо подтвердил, что пробы Московской антидопинговой лаборатории были подделаны перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Как сообщает The New York Times, Ганус заявил, что пробы Московской лаборатории были подделаны для того, чтобы защитить репутацию неких "известных спортсменов России", работающих сейчас в органах власти или спортивном руководстве. Гендиректор РУСАДА заявил, что ради них были подделаны тысячи допинг-проб российских атлетов.
По словам Гануса, возможность подделывать пробы Московской лаборатории была только у лиц, близких к властям России. Ганус подчеркнул, что решил обнародовать эти сведения для того, чтобы от этих злонамеренных действий не пострадало как нынешнее, так и будущее поколение российских спортсменов.
"Россия - страна с высоким уровнем развития спорта", - подчеркнул глава РУСАДА. Однако, по его словам, люди в российской власти, несущие личную ответственность за обстановку, выбрали "неправильный путь и неправильный подход".

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