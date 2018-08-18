Допинг как оружие: Пентагон выделил $15 млн на разработку препаратов для увеличения боеспособности американских солдат

Пентагон заказал разработку медицинских препаратов для спецназа США, которые должны существенно повысить боевые характеристики солдат. На эти цели Командование спецопераций Пентагона выделило $15 млн. В описании условий получения гранта отмечается, что медикаменты должны повышать выносливость бойцов, укреплять их физическую форму и обострять восприятие. С помощью аналогичных средств в Минобороны США намерены улучшить обоняние, слух и зрение военных собак. Опрошенные RT эксперты отмечают, что такие разработки подразумевают проведение небезопасных и рискованных экспериментов: все известные современной фармакологии препараты со схожими свойствами обладают серьезными побочными эффектами.

Минобороны США выделило $15 млн на проведение исследований в области разработки препаратов для военных. Медикаменты должны значительно увеличить их боевые характеристики. Соответствующий запрос Командования спецопераций США представлен в материалах гранта ведомства и есть в распоряжении RT.

«Максимизация физиологической работоспособности»

Как сообщается в документе, американские спецназовцы должны выдерживать «чрезвычайную физическую нагрузку» и психологическое давление в экстремальных условиях. Пентагон заинтересован в повышении эффективности их работы. С этой целью военное ведомство ищет подрядчиков для разработки новых подходов по повышению физических характеристик спецназовцев с помощью медицинских препаратов. Пентагону требуются «технологий для максимизации физиологической работоспособности бойцов спецназа, включая увеличение выносливости, обострение восприятия, повышение устойчивости к экстремальным природным условиям и общее укрепление физической формы в целях поддержания боеготовности/боеспособности в условиях большой нагрузки без видимой модификации организма, а также без снижения мобильности личного состава», — говорится в документе.

Кроме того, в рамках проекта Пентагон хочет найти способы для ускорения сна бойцов. Так, в военном ведомстве хотят, чтобы американскому солдату хватало четырёх часов для сна. В качестве возможного решения говорится о быстром прохождении тех этапов сна, во время которых наблюдаются самые высокие показатели восстановления организма.

Navy SEALs training for winter operations

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Помимо физиологических характеристик бойцов подразделений спецназначения Минобороны США планирует улучшать работу мозга своих солдат.

«Предложенный проект должен быть направлен на изучение, применение и/или разработку инновационных подходов к стимуляции умственных способностей или нейростимуляции (то есть целенаправленному увеличению и расширению познавательных и функциональных способностей), включая фармакологические и нефармакологические методы усовершенствования когнитивных, аффективных и моторных навыков и повышения их эффективности, в том числе нейромодуляцию (то есть методы терапии нервной системы с целью восстановления функций, обезболивания или купирования симптомов)», — сообщается в документе.

Нежелательный эффект

Политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков отметил в разговоре с RT, что новые разработки медицинских препаратов предполагают проведение небезопасных экспериментов.

«Любые опыты над человеком — это крайне негуманная штука. Возможны Когда подопытные будут подписывать документы, там будет указано, что возможен летальный исход и страховка на тот случай, если они не доживут до конца эксперимента», — отметил эксперт.

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Об опасности побочных эффектов медицинских препаратов, усиливающих боевые характеристики солдат, рассказал RT врач-токсиколог, подполковник медицинской военной службы запаса Алексей Водовозов.

«Такие препараты уже существуют, но обычно их названия под грифом секретно или совершенно секретно. Они увеличивают время автономной работы солдата, например, вместо суток операция может длиться неделю. Со всеми подобными препаратами есть одна большая проблема — это их побочные эффекты. Действительно, например, лётчик в течение определённого количества времени сможет летать на боевые задания с 4-часовым сном, может быть, и вообще без сна на протяжении двух суток. Но потом начинаются большие проблемы — очень тяжело его вернуть в нормальное состояние. Начинаются психозы или, в лучшем случае, неврозы», — сообщил эксперт.

Водолазов отметил, что раньше медики использовали плоды кофейного дерева и плоды коки для улучшения боевых характеристик солдат. Так, во время Второй мировой войны были изобретены синтетические препараты, такие как перветин. Водовозов подчеркнул, что на сегодняшний день развитие медицины всё же не позволяет преодолеть последствия применения подобных препаратов.

«На сегодняшнем этапе развития фармакологии не удаётся преодолеть побочные эффекты», — отметил эксперт.

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков рассказал о механизме проведения подобных исследований в США.

«В испытании препаратов для военных целей используются только люди. Есть рекрутинговые компании, которые работают с Минобороны США. Они занимаются отбором подопытных. Каждый испытуемый подписывает бумагу. В ней указано, что испытуемый берёт всю ответственность за исход опытов на себя. Человек получает за это деньги от полутора до десятков тысяч долларов, в зависимости от того, насколько это может быть вредно. Самые простые препараты испытываются по цене от $200 до $500 долларов, но это не психоделики. Если же это касается психоделиков, которые могут изменить структуру сознания, то это большие деньги», — заявил Судаков.

Помимо усиления боеспособности солдат, Пентагон также планирует улучшить характеристики боевых собак, которые стоят на службе спецвойск американской армии. Как отмечается в документе, спецназ США активно использует собак во время спецопераций.

В связи с этим американское военное ведомство хочет найти новые подходы к повышению боевых показателей собак, в частности, в рамках проекта специалисты будут искать новые методы, чтобы улучшить обоняние, зрение и слух животных, а также защитить их от воздействия радиации, химических и биологических веществ во время боевых действий.

Медицина будущих конфликтов

Примечательно, что нововведения в сфере военной медицины, которые планирует внедрять Пентагон, определяются будущими конфликтами и местами дислокации американских военных и медиков.

«Будущие районы боевых операций сил специального назначения, вероятно, будут обладать значительно менее развитой инфраструктурой для оказания медицинской помощи по сравнению с теми театрами военных действий, где наши войска были задействованы последние 10 лет. (Соответствующие возможности могут быть использованы и для нужд гражданского населения, проживающего в отдаленных районах)», — говорится в документе.

Ведомство не уточняет, какие именно регионы мира имеются в виду. В связи с изменением условий операций исследования сосредоточены на мобильности медицинского оборудования и военного медперсонала.

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Вплоть до 1993 года США выдавали американским солдатам амфетамины для поддержания их боевых способностей. Препарат был запрещён в США только после операции «Буря в пустыне» в результате выявления случаев привыкания. Как ранее сообщалось в опросах в армии США в мае 1991 года, 65% пилотов, участвовавших в операции «Буря в пустыне», использовали наркотик во время воздушных операций.

В 2013 году сержант армии США Джо Биггс сообщил порталу Infowars.com о проблемах с массовой зависимостью от медицинских препаратов солдат армии США в Афганистане. Так, военных принуждали принимать препарат Percocet, который производится на основе опиума и вызывает сильное привыкание.