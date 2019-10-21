Доотбирались до мышей

22 октября ростовская городская дума назовёт имя нового сити-менеджера. Практически ни у кого нет сомнений, что им станет нынешний и.о. «бургомистра» Алексей Логвиненко.

Казалось бы, он вовсе не тот человек, который мог бы встать у руля миллионного Ростова, – у Логвиненко мизерный опыт в управлении городским хозяйством. Однако у него имеется главное достоинство: Логвиненко считают креатурой губернатора области Василия Голубева, который заинтересован в том, чтобы во главе областного центра стоял верный ему человек.

Прямые выборы мэра Ростова-на-Дону были отменены в 2014 году. Главой города стал считаться спикер городской думы, а руководитель исполнительной власти превратился в наёмного сити-менеджера, назначаемого депутатами после конкурса. Официальной причиной называлось, как обычно, повышение эффективности управления миллионным мегаполисом. Мол, нельзя ведь доверить столь ответственное дело, как выборы градоначальника, обычным горожанам! На самом-то деле, конечно, речь шла об установлении прямого контроля губернатора области Василия Голубева над сытой и богатой столицей Дона. Поскольку большинство во всех законодательных органах области принадлежит «Единой России», то предложенные изменения никакого противодействия не вызвали.

Разорение учинить

Всё произошедшее далее напомнило «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина. Первым сити-менеджером стал Сергей Горбань – бывший армейский полковник, вместе с Голубевым в 2010 году приехавший в Ростовскую область и трудившийся вице-губернатором Ростовской области. Горбань считался правой рукой и конфидентом губернатора, потому его назначение не вызвало вопросов. За дело новый сити-менеджер взялся споро: при нём с улиц под предлогом наведения порядка исчезли разномастные ларьки, после чего предпринимателям пришлось покупать новые (поговаривали, будто их производитель оказался человеком далеко не посторонним). Кроме того, в «правильные» руки перешла часть городской недвижимости. Поворотной точкой в служебной биографии Горбаня стала трагедия с гибелью девочки в центре Ростова: в ночь с 30 июня на 1 июля 2016 года на город обрушился ливень, дождевыми потоками школьницу затянуло под припаркованную машину, где она захлебнулась. По заключению экспертов, именно весьма своеобразное «благоустройство» города вкупе с неработающей ливнёвкой и спровоцировало настоящий потоп в центре донской столицы.

А вскоре Горбань просто исчез. После ухода градоначальника по городу поползли слухи, что он будто бы арестован и сидит в «Лефортове». Впрочем, всё оказалось не так печально, и пропавший экс-сити-менеджер Ростова вскоре нашёлся в Госдуме в качестве помощника депутата. Но о заработанной им за пару лет репутации можно судить по этим сплетням.

Судьба «неплемянника»

Сменщиком Горбаня стал Виталий Кушнарёв, вышедший примерно из тех же кабинетов, что и Сергей Горбань. С 2010 года он работал на разных должностях в правительстве области и, как говорили злые языки, был даже ближе Голубеву, чем Горбань: молва называла Кушнарёва племянником главы региона. В самом деле, мелкий чиновник из сельской администрации всего за несколько лет сделал головокружительную карьеру, метеором влетев в правительство области и заняв там пост министра. Защитники нового сити-менеджера говорили, что причиной всему его врождённые таланты. Увы, продемонстрировать их Кушнарёв отчего-то постеснялся. Именно на его каденцию пришлось сразу несколько шумных скандалов. Главным, конечно, стал масштабнейший пожар в центре города, когда за день выгорел целый район частной застройки и без крыши над головой остались тысячи людей. Погорельцы в один голос рассказывали, что незадолго до этого бедствия по домам, расположенным на «золотой земле», ходили некие люди, предлагавшие съехать и угрожавшие в противном случае «пустить красного петуха». Впрочем, следователи позже пришли к выводу, что причиной пожара стало короткое замыкание в изношенных уличных проводах и сильный ветер. Тот факт, что очагов возгорания было несколько, предложили считать случайным совпадением.

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Не поколебала позиции «неплемянника» и реформа городского транспорта, которую многие назвали возможной попыткой переделить рынок перевозок. Итогом её стало то, что на остановках выросли гигантские очереди. Добили же Кушнарёва криминальные скандалы. В начале февраля был арестован главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. Через короткое время по подозрению в злоупотреблениях при подготовке городской инфраструктуры к ЧМ-2018 под стражей оказались несколько предпринимателей и бывший министр строительства области. Ходили слухи, что на этом правоохранители не остановятся, мол, в ходе подготовки города к чемпионату мира по футболу слишком многие погрели руки. После этого Виталий Кушнарёв внезапно осознал, что больше не хочет руководить Ростовом, и без объяснения причин написал заявление об отставке. В итоге у горожан даже появилась надежда, что власти всё-таки сообразят: надо вернуть людям возможность самим избирать мэра.

Кровный интерес

Удивительное дело, но в пользу такого варианта событий выступили даже представители федеральной власти. «Забрать у миллионного города законно избранного главу, я считаю, что это не очень правильное решение, далеко не правильное», – заявил полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов.

Однако донской губернатор, видимо, не желающий терять контроль над столицей региона, продолжил гнуть свою линию. «Я такой порядок (назначение сити-менеджера) поддерживаю, он имеет право на жизнь и может быть эффективным», – уверял Василий Голубев.

Губернатора, наверное, можно понять: анонимные телеграм-каналы клевещут, что доход успешного бизнесмена Алексея Васильевича Голубева, чьи ФИО удивительным образом совпадают с паспортными данными родного сына главы региона, достиг 750 млн рублей, а в семейной собственности образовались земельные участки, превышающие по размеру площадь всего Ростова-на-Дону. Сам же Голубев, по тем же слухам, держит приоткрытой калитку на Запад – в интернете можно обнаружить ксерокопию американской грин-карты, якобы принадлежащей губернатору. В такой ситуации областной руководитель может быть кровно заинтересован в том, чтобы руководителем главного города региона становились полностью подконтрольные ему люди. Это позволит как минимум оттягивать пристрастную ревизию всех операций с городской недвижимостью за последнее десятилетие.

Беда в том, что найти такого человека оказалось задачей трудно выполнимой: постороннего пускать на пост сити-менеджера опасно, а непосторонние прекрасно понимают мотивы отставки Виталия Кушнарёва и потому не очень хотят занять его место.

В результате было принято нетривиальное решение – назначение сити-менеджера затянули почти на полгода, оставив миллионный город без главы исполнительной власти. Всё это время сотрудники администрации областного правительства судорожно искали того, кто мог бы занять освободившуюся должность.

Безумству храбрых

Удивительно, но, похоже, в своём абсурдном стремлении контролировать всё и вся областные власти дошли до того, что важнейший пост в мегаполисе занял случайный человек, ранее не имевший никакого опыта управления городским хозяйством. В феврале, за два месяца до ухода в отставку, Виталий Кушнарёв назначил своим заместителем бывшего милиционера Алексея Логвиненко, и именно он в силу бюрократической инерции стал исполняющим обязанности главы городской администрации. Так и не найдя за полугодие иной кандидатуры, в правительстве решили сделать ставку на Логвиненко.

Незадолго до конкурса на должность сити-мендежера (сейчас кандидатуры соискателей отсеивает специальная комиссия, потом выбор из двух оставшихся делают депутаты гордумы) Василий Голубев рассказал, каким он видит будущего победителя. По словам губернатора, это должен быть крепкий хозяйственник. Увы, но мало что в биографии Логвиненко говорит в пользу данной характеристики. Уроженец провинциального Таганрога, Алексей Логвиненко с 1997 года трудился в МВД, дослужившись к 2016 году до руководящей должности в Управлении по экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по Ростовской области. Для тех, кто понимает, как функционирует бизнес на юге России и какую роль в успехе любого предприятия играют разнообразные «крыши», такой трудовой путь говорит о многом. В 2016 году Логвиненко покинул ряды правоохранительных органов, поработав за два года на постах сначала гендиректора компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону», а потом замгендиректора компании «Водные ресурсы». Пожалуй, это единственный момент в его биографии, когда он ненадолго соприкоснулся с реальной экономикой с позиций хозяйственника, а не следователя. На этом фоне неудивительно, что конкурс по отбору сити-менеджера городские власти сделали закрытым для прессы. Журналисты требовали, чтобы кандидаты публично отвечали на вопросы, дабы можно было оценить степень их компетентности.

В общем, можно сказать, что власть упала к ногам и Логвиненко рискнул её подобрать. И всё бы ничего, вот только заложниками политики губернатора и бесшабашной смелости нового сити-менеджера оказались те самые ростовчане, ради блага которых региональная власть и начала всю эту чехарду с отменой прямых выборов. И даже если Голубев, как прогнозируют эксперты, покинет свой пост, то город и Логвиненко останутся.