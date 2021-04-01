Дооптимизировались: Генконсульство США отказалось выдавать визы

Генеральное консульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан. Впрочем, по всем остальным вопросам в диппредставительство США на Урале обратиться по-прежнему можно. Перемены. которые вступили в силу с 1 апреля, объясняют "оптимизацией" работы посольства и генконсульств США в России.

"Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля 2021 года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США. Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарём США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации", - сказано в заявлении посла США в России Джона Салливана. С полным текстом заявления дипломата можно ознакомиться на официальном сайте дипмиссии США в России.

По словам Салливана, США высоко ценят связь с народом России. Контакты между гражданами США и России служат фундаментом двусторонних отношений двух стран. Как заверил Салливан, Вашингтон продолжит работать над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений, основанных на тесном сотрудничестве, общих интересах и точках соприкосновения.

"Наши дипломатические отношения имеют более чем двухсотлетнюю историю. Посольство США в РФ продолжит важную работу по представлению интересов Соединённых Штатов в России", - заверил дипломат.

Начиная с 1 апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации. Посольство также будет предоставлять визовые услуги - настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала.

"Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности и благополучия граждан США и облегчения поездок граждан России в Соединённые Штаты, совершаемых на законных основаниях", - подчеркнул Салливан.

Между тем генеральное консульство США во Владивостоке прекратило свою работу. Такое решение американские дипломаты объяснили "оптимизацией работы дипломатической миссии".