Don't worry, be happy: самые яркие цитаты 2017 года

• 96 • В мире

Уходящий год был богатым на яркие заявления, громкие дискуссии, обвинения и острые споры между политиками, дипломатами и общественными деятелями. Кто-то отражал нападки шуткой, кто-то пытался демонстрировать жёсткость, кто-то предпочитал говорить метафорами. Самые искромётные заявления 2017 года — в подборке RT.

Reuters