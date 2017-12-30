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Don't worry, be happy: самые яркие цитаты 2017 года
30 декабря 2017, 12:39 • 96 • В мире
Уходящий год был богатым на яркие заявления, громкие дискуссии, обвинения и острые споры между политиками, дипломатами и общественными деятелями. Кто-то отражал нападки шуткой, кто-то пытался демонстрировать жёсткость, кто-то предпочитал говорить метафорами. Самые искромётные заявления 2017 года — в подборке RT.
Reuters
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