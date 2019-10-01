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Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны

01 октября 2019, 20:24  •  119 • В России

«КП» поинтересовалось у донецкого политолога Дмитрия Кузьменко – что значит это для республик и украинской власти.

- Подписание формулы Штайнмайера – это первый шаг на пути к мирному разрешению конфликта на Донбассе, - говорит Кузьменко. - Точнее, не шаг, а подтверждение намерений этот шаг сделать. Следующим шагов должен стать сбор лидеров стран «Нормандского формата», который очертит будущее Донбасса на ближайшие несколько лет. Украина должна принять об особом статусе Донбасса о местных выборах на местных территориях, что неизбежно вызовет в Киеве жесточайший политический кризис. На каждом шаге к миру Украина может повернуть процесс к войне. Только давление коллективного Запада вынуждает ее изображать попытки примириться с мятежным Донбассом.

Говорить о значимости этого события для Донбасса пока рано. Ведь пятая часть населения незалежной и почти вся армия категорически против мира. Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны. А люди, деньги и оружие у них есть. Стабильность политической линии Зеленского – большой вопрос. Так что делать окончательные выводы еще рано, а вот ждать интересных событий в Киеве уже можно.

Леонид Кучма, кстати, всегда противился подписанию Формулы - считал ее не выгодной для Украины. Быдло сидит на фронте, а в Киеве шутки шутят. Чем плохая позиция?

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Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны
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