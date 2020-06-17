Донецкий депутат обвинил Зеленского в порче имиджа Украины

Украинские власти пытаются избежать ответственности за своё бездействие и саботаж Минских соглашений. Об этом заявил РИА ФАН депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.

Ранее правительство Украины заявило о желании "модернизировать" диалог с Россией по Донбассу, причём акцент сделан на поддержке "международных партнёров". Киев также требует создать отдельную платформу для переговоров по Крыму и Севастополю.

По мнению Медведева, украинской стороне уже неоднократно намекали на то, что Киеву рано или поздно придётся выполнить взятые на себя обязательства по договорённостям в политическом формате. Однако команда Владимира Зеленского упрямо пытается оправдать бездействие и избежать ответственности за саботаж переговоров с Донбассом.

В частности, речь идёт о попытке украинских властей вести переговоры не с представителями Донецка и Луганска, но со специально отобранными переселенцами из зоны конфлитка с националистическими взглядами.

"Пока мы видим лишь инициативы, которые создают для Украины все более негативный имидж на международной арене", - заявил он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, однако война якобы началась с полуострова.

Он также пообещал вернуть в крымские города "сине-жёлтые флаги".

"Мы сделаем всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-жёлтые флаги были в каждом украинском городе и посёлке на востоке Украины и в Крыму", - цитирует его слова телеканал "360".

Из Киева продолжают исходить противоречивые сигналы. С одной стороны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что он готов к новым переговорам со своим коллегой из России Сергеем Лавровым. Но при этом украинский дипломат требует от Евросоюза ужесточить антироссийские санкции, обвиняя Москву в "нежелании" выполнять Минские договорённости и "оккупации Крыма".

Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. Украина отказалась признавать итоги голосования, тогда как российский лидер Владимир Путин твёрдо заявил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

При этом в последние несколько месяцев команда Зеленского сделала ряд спорных шагов, которые вновь заводят в тупик процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.