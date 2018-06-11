Донецкие силовики заявили о новой провокации Киева

Украинские силовики планируют провокацию: сбить из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» вертолет, на котором в Донбасс должна прилететь делегация из Евросоюза. С таким заявлением выступило министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

После уничтожения вертолета с членами комитета ЕС по вопросам политической безопасности, прилетающих в прифронтовые районы для изучения гуманитарной ситуации в Донбассе, киевские силовики собираются возложить ответственность на ополченцев ДНР и ЛНР, говорится в пресс-релизе МГБ ДНР. Делегаты из Евросоюза прибывают по приглашению президента Украины Петра Порошенко.

Отметим, что вскоре после публикации сообщения о провокации официальный сайт МГБ ДНР подвергся DDoS-атаке. Как сообщает ФАН, в настоящий момент ресурс недоступен для посещения.

В МГБ убеждены, что атака на сайт лишь подтверждает намерения украинских спецслужб ограничить доступ о планируемой провокации против ревизоров из ЕС. Опасность для здоровья и жизни иностранных граждан со стороны силовиков СБУ и ВСУ реальна, подчеркнули донецкие чекисты.

В середине весны 2018 года в командовании ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что разведка ДНР получила информацию о подготовке ВСУ и украинскими националистами инсценировки химатаки для последующего выдвижения ложных обвинений в адрес ополченцев.

Заместитель командующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что провокация может быть организована в преддверии чемпионата мира по футболу «по сирийскому сценарию». Кроме того, замком оперкомандования подчеркнул, что никакого оружия массового поражения, в том числе и химического, у ополчения народных республик в арсенала нет.

Вскоре после этого пятеро украинских диверсантов были уничтожены ополченцами самопровозглашенной ДНР к западу от Донецка при попытке пробраться на территорию республики. Басурин заявил, что инцидент произошел вечером среды, 23 мая, примерно в 22:00 мск.

По данным минобороны ДНР, диверсанты собирались «совершать провокации против мирного населения», а выдвижение происходило с позиций Вооруженных сил Украины возле населенного пункта Марьинка. Двигалась группа в сторону Петровского района Донецка.

По словам Басурина, отряд военнослужащих вооруженных сил ДНР «профессионально выявил и уничтожил группу террористов». Представитель ополченцев подчеркнул, что целью диверсионной группы было «проникновение в Горловку (пригород Донецка — «Газета.Ru») и расстрел мирных жителей».

После ликвидации тело одного из предполагаемых украинских диверсантов было эвакуировано ополченцами. При погибшем были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, комплект гражданской одежды, «средства с возможностью фото- и видеофиксации», а кроме того — шевроны одного из батальонов ополчения.

Нежелание властей Украины выполнять минские соглашения привело к обострению ситуации в Донбассе, считают в Министерстве иностранных дел России. В МИД РФ подчеркнули, что Киев «грубо извращает» логику и последовательность договоренностей, чтобы добиться своих политических целей.

«ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив этот процесс в станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

При этом Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос русского писателя Захара Прилепина, воюющего добровольцев в рядах ополчения ДНР. Путин подчеркнул, что Донбасс «не сломить», а политика Киева в отношении юго-востока лишний раз демонстрирует полную неспособность украинских властей решить «донбасский вопрос».

Захар Прилепин прокомментировал в разговоре с НСН ответ российского лидера: любое слово Путина, по его мнению, стоит трактовать максимально широко, во избежание политических рисков.

«В любом случае, насколько я понимаю ответ Путина, у меня есть ощущение, что Донбасс никто не оставит без поддержки»,

— заявил писатель-ополченец изданию.