Донецкая власть. Бег по кругу • 77 • Аналитика «Партия регионов» навсегда

Старые новые власти окончательно сменили «милитари» на пиджаки, тем не менее, война продолжается, а общественно-политическая жизнь республики подверглась еще более жесткой зачистке, чем при Александре Захарченко (ныне покойном). Формально в ДНР существуют общественные движения, работает Общественная палата. Но по факту общественные движения являются на 100% подконтрольными власти и занимаются преимущественно карнавальной активностью, которая должна показать тихо изумляющемуся населению, как власть и народ в едином порыве устремляются в светлое будущее. В общем, «Партия регионов» собственной персоной.









Что же касается Общественной палаты, то принципы ее работы можно понять хотя бы из принятого 19 июля пакета предложений по организации работы местного самоуправления в ДНР. Сами предложения, разумеется, на всякий случай нигде не публикуются, но пресс-секретарь структуры допустил неожиданный ляп, опубликовав на странице Общественной палаты в социальных сетях любопытную подробность: документ принимался меньшинством: «за» проголосовали всего 20 из 51 члена палаты.



В целом общественно-политическая жизнь в ДНР существует по принципу диктатуры и военного коммунизма, обильно декорированного играми в демократию.



Не так страшен Минск…

Очередным подтверждением тоталитарных замашек донецкой власти можно считать так и не состоявшийся митинг, направленный против печально знаменитого флешмоба с обращением к Зеленскому. Изначально было понятно, что вся эпопея будет заключаться в собрании сотни-другой особо активных дончан, которые поговорят часок и благополучно разойдутся. Более того, если бы местные власти позволили мероприятию состояться, скорее всего, «идеологи» митинга перессорились бы друг с другом еще накануне. Однако по неизвестным причинам власти приняли решение поиграть мускулами, стянув на место проведения митинга значительные силы правоохранителей, так называемые ДНД и даже военных.



Минск-2 существует уже много лет и еще ни разу не выходил за пределы политической плоскости; его практическое воплощение в жизнь выглядит невозможным. Равно как и флешмоб. Если бы не топорная реализация в исполнении местных дуболомов, о нем бы уже благополучно забыли. Однако устраивая силовые мероприятия в отношении граждан, которым данное мероприятие (или его реализация) кажется неправильным, власти сеют зерна потенциального раскола в обществе и подрывают свой авторитет. Эффект от подобных действий может быть стократ вреднее, чем сам флешмоб.



Таинственный урожай

Одним из наиболее основательных поводов для низложения экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Тимофеева (Ташкента) стало таинственное исчезновение запасов и урожая зерновых. Буквально в апреле 2018 года Министерство аграрной политики отчитывалось о рекордных запасах, а в начале лета заявляло о потенциально высоком урожае зерновых. Тем не менее, уже в августе Минагрополитики заявило о том, что уборочная кампания оказалась провальной и урожай крайне низок (тему запасов искусно обходили стороной). В итоге «Минсдох» и Минагрополитики сошлись в клинче, обвиняя друг друга во всевозможных грехах и взаимно публикуя компромат. Нехватка зерновых привела к повышению цен на продовольственные товары.



Сегодня ситуация выглядит тревожно. Власти ДНР не только избегают темы наличия или отсутствия запасов зерна, но и старательно умалчивают о результатах уборки урожая. Публикуются лишь бравурные материалы в стиле «В ДНР уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершена на 68%». Понятно, что эти 68% — чистая абстракция, которая никоим образом не свидетельствует о реальной ситуации с зерновыми. Что любопытно, в ЛНР о своих урожаях отчитываются достаточно исправно.



Если хлеб «испарится» и в этом году, это не только серьезно ударит по ценам, но и полностью нивелирует недавнее повышение зарплат и пенсий (которое, как и российские паспорта, отнюдь не является заслугой властей ДНР).



Путь в никуда

В сухом остатке власти ДНР на протяжении почти года работы не только не смогли качественно изменить ситуацию в республике, но и хотя бы излечиться от уже приобретенных проблем и пороков. Достаточно вспомнить про обещанное возвращение собственникам рынков, экспроприированных ведомством Ташкента. Эпопея закончилась созданием «госкорпорации по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии», которая включила в себя государственные предприятия: «Автовокзалы Донбасса», «Объединение республиканских гостиниц Донбасса», «Ритуал», «Рынки Донбасса». Вместо восстановления справедливости власти на потеху всему миру заявили о намерении «внедрять технологии» в таких инновационных отраслях, как похороны и торговля колбасой.



Все эти игрища с отчетливым амбре коррупционных схем являются дополнительной гарантией невозможности объединения ДНР и ЛНР, в которой и активов меньше, и руководство скромнее и «богобоязненнее». О чем недавно заявил сам Денис Пушилин:

«На данном этапе это не совсем уместно, потому что затратило бы определенные ресурсы. Это же полное перестраивание системы государственного управления. И если смотреть на наши цели, то во главе угла у нас стоит интеграция с Российской Федерацией как Донецкой, так и Луганской народных республик.

В связи с этим предпринимается ряд шагов. В частности, мы делаем границы прозрачными, включаем таможенную составляющую и в принципе исключаем то, что нас разделяет. Эта работа ведется в интенсивной фазе».





Если послушать главу ДНР, интенсивная фаза в республике ощущается просто на всех фронтах. По факту же – тотальный провал и топтание на месте. Вполне вероятно, первый год работы правительства Пушилина стал бы последним, да только вот есть ли на кого поменять «молодую команду»? Старые новые власти окончательно сменили «милитари» на пиджаки, тем не менее, война продолжается, а общественно-политическая жизнь республики подверглась еще более жесткой зачистке, чем при Александре Захарченко (ныне покойном). Формально в ДНР существуют общественные движения, работает Общественная палата. Но по факту общественные движения являются на 100% подконтрольными власти и занимаются преимущественно карнавальной активностью, которая должна показать тихо изумляющемуся населению, как власть и народ в едином порыве устремляются в светлое будущее. В общем, «Партия регионов» собственной персоной.Что же касается Общественной палаты, то принципы ее работы можно понять хотя бы из принятого 19 июля пакета предложений по организации работы местного самоуправления в ДНР. Сами предложения, разумеется, на всякий случай нигде не публикуются, но пресс-секретарь структуры допустил неожиданный ляп, опубликовав на странице Общественной палаты в социальных сетях любопытную подробность: документ принимался меньшинством: «за» проголосовали всего 20 из 51 члена палаты.В целом общественно-политическая жизнь в ДНР существует по принципу диктатуры и военного коммунизма, обильно декорированного играми в демократию.Очередным подтверждением тоталитарных замашек донецкой власти можно считать так и не состоявшийся митинг, направленный против печально знаменитого флешмоба с обращением к Зеленскому. Изначально было понятно, что вся эпопея будет заключаться в собрании сотни-другой особо активных дончан, которые поговорят часок и благополучно разойдутся. Более того, если бы местные власти позволили мероприятию состояться, скорее всего, «идеологи» митинга перессорились бы друг с другом еще накануне. Однако по неизвестным причинам власти приняли решение поиграть мускулами, стянув на место проведения митинга значительные силы правоохранителей, так называемые ДНД и даже военных.Минск-2 существует уже много лет и еще ни разу не выходил за пределы политической плоскости; его практическое воплощение в жизнь выглядит невозможным. Равно как и флешмоб. Если бы не топорная реализация в исполнении местных дуболомов, о нем бы уже благополучно забыли. Однако устраивая силовые мероприятия в отношении граждан, которым данное мероприятие (или его реализация) кажется неправильным, власти сеют зерна потенциального раскола в обществе и подрывают свой авторитет. Эффект от подобных действий может быть стократ вреднее, чем сам флешмоб.Одним из наиболее основательных поводов для низложения экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Тимофеева (Ташкента) стало таинственное исчезновение запасов и урожая зерновых. Буквально в апреле 2018 года Министерство аграрной политики отчитывалось о рекордных запасах, а в начале лета заявляло о потенциально высоком урожае зерновых. Тем не менее, уже в августе Минагрополитики заявило о том, что уборочная кампания оказалась провальной и урожай крайне низок (тему запасов искусно обходили стороной). В итоге «Минсдох» и Минагрополитики сошлись в клинче, обвиняя друг друга во всевозможных грехах и взаимно публикуя компромат. Нехватка зерновых привела к повышению цен на продовольственные товары.Сегодня ситуация выглядит тревожно. Власти ДНР не только избегают темы наличия или отсутствия запасов зерна, но и старательно умалчивают о результатах уборки урожая. Публикуются лишь бравурные материалы в стиле «В ДНР уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершена на 68%». Понятно, что эти 68% — чистая абстракция, которая никоим образом не свидетельствует о реальной ситуации с зерновыми. Что любопытно, в ЛНР о своих урожаях отчитываются достаточно исправно.Если хлеб «испарится» и в этом году, это не только серьезно ударит по ценам, но и полностью нивелирует недавнее повышение зарплат и пенсий (которое, как и российские паспорта, отнюдь не является заслугой властей ДНР).В сухом остатке власти ДНР на протяжении почти года работы не только не смогли качественно изменить ситуацию в республике, но и хотя бы излечиться от уже приобретенных проблем и пороков. Достаточно вспомнить про обещанное возвращение собственникам рынков, экспроприированных ведомством Ташкента. Эпопея закончилась созданием «госкорпорации по разработке и реализации современных технологий «Донецкие технологии», которая включила в себя государственные предприятия: «Автовокзалы Донбасса», «Объединение республиканских гостиниц Донбасса», «Ритуал», «Рынки Донбасса». Вместо восстановления справедливости власти на потеху всему миру заявили о намерении «внедрять технологии» в таких инновационных отраслях, как похороны и торговля колбасой.Все эти игрища с отчетливым амбре коррупционных схем являются дополнительной гарантией невозможности объединения ДНР и ЛНР, в которой и активов меньше, и руководство скромнее и «богобоязненнее». О чем недавно заявил сам Денис Пушилин:Если послушать главу ДНР, интенсивная фаза в республике ощущается просто на всех фронтах. По факту же – тотальный провал и топтание на месте. Вполне вероятно, первый год работы правительства Пушилина стал бы последним, да только вот есть ли на кого поменять «молодую команду»? Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





77 Источник Похожие новости Донецкая власть. Бег по кругу Разоблачён и осуждён. Так будет с каждым? Симметрия и асимметрия ответов. Где же российский парк Римини? Отголоски Чернобыля. Две истории из Музея героев Дискредитация КПРФ. Что не так с современными коммунистами? На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты Новости партнеров