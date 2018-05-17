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Донецкая фильтровальная станция приостановила работу после обстрелов ВСУ

17 мая 2018, 22:54  •  41 • Украина
Вечерние обстрелы со стороны ВСУ привели к тому, что Донецкая фильтровальная станция была обесточена и приостановила свою работу. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
 
РИА Новости
 

«Сегодня с 21:00 до 21:30 украинские силовики вели миномётный огонь по району вблизи ДФС. Обстрел вёлся с направления Каменки, было выпущено шесть мин калибром 82 мм. В 21:10 ДФС была обесточена, работа станции временно остановлена», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее стало известно о гибели военнослужащих НАТО на минном поле под Авдеевкой.

17 мая в ДНР заявили об обстреле украинскими военными района Донецкой фильтровальной станции.

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