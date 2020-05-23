Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока

Жители Донбасса еще в 2003 году встречали лидера «Нашей Украины» Виктора Ющенко с его командой плакатами в поддержку России и президента Владимира Путина.Об этом в эфире «5 канала» заявила депутат от «Европейской солидарности», близкая соратница Петра Порошенко Ирина Геращенко.«В 2003 году, 30 октября «Наша Украина» проводила съезд в Донецке. Это была душераздирающая история, которую все помнят. Когда нам не давали посадку нашему самолету, когда мы вышли из аэропорта, когда Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) с покойным Иваном Степановичем Плющом сбивали ржавые замки с аэропорта, который был заблокирован», – поведала Геращенко.По ее словам, зал аэропорта, через который можно было пройти, был забит титушками с цепями железными, которые кричали: «На – давайте, выходите!».Геращенко заявила, что уже тогда на Донбассе Владимира Путина называли свои президентом, хотя, по ее словам, это делали «пьяные люди».«И когда мы вышли за ворота, с которых мы сбили замок. И с нами были в самолете послы, они были шокированы. Выходим, раннее утро, и абсолютно какие-то пьяные люди с плакатами – меня это поразило тогда: «Путин – наш президент!». То есть, это 2003 год!», – с содроганием вспоминает она.Геращенко отметила, что потом об этом рассказывала в Минске экс-президенту Леониду Кучме, который возглавлял украинское представительство в ТКГ, и, «он сначала даже не поверил».«Я ему сказала, что представляете, Леонид Данилович, что в то время в головы людей на Донбассе ваши вассалы вбивали какую страшную, пропагандистскую, на подсознательном уровне историю», – возмутилась соратница Порошенко.