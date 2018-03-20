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Донецк вызывает военного преступника Порошенко в суд
20 марта 2018, 20:39 • 228 • Политика
26-27 марта в Донецке состоится первое заседание народного трибунала над представителями новой украинской власти, подозреваемых в военных преступлениях против жителей Донбасса. В числе прочих приглашение явиться в суд будет отправлено Петру Порошенко.
Уже в конце марта - 26-го и 27-го числа - пройдет первое заседание так называемого народного трибунала, собранного в столице ДНР Донецке. Что интересно, так это то, что на заседание в качестве обвиняемого планируют вызвать не кого-нибудь, а самого президента Украины Петра Порошенко.
Отметим, что инициаторами создания данного неформального судебного органа выступила инициативная группа юристов из ДНР. Его цель - рассмотреть все военные преступления, совершенные представителями украинской власти против жителей Донбасса начиная с 2014 года.
Порошенко - один из главных обвиняемых, интересующих народный трибунал. Кроме него, юристов интересуют также действия главы Минобороны Украины Степана Полторака, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и многих других высокопоставленных киевских чиновников. Все судьи на процессе будут гражданами Украины, процесс также будет проходить в соответствии с украинским законодательством.
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