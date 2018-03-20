Донецк вызывает военного преступника Порошенко в суд

• 228 • Политика

26-27 марта в Донецке состоится первое заседание народного трибунала над представителями новой украинской власти, подозреваемых в военных преступлениях против жителей Донбасса. В числе прочих приглашение явиться в суд будет отправлено Петру Порошенко.

Уже в конце марта - 26-го и 27-го числа - пройдет первое заседание так называемого народного трибунала, собранного в столице ДНР Донецке. Что интересно, так это то, что на заседание в качестве обвиняемого планируют вызвать не кого-нибудь, а самого президента Украины Петра Порошенко.

Отметим, что инициаторами создания данного неформального судебного органа выступила инициативная группа юристов из ДНР. Его цель - рассмотреть все военные преступления, совершенные представителями украинской власти против жителей Донбасса начиная с 2014 года.

Порошенко - один из главных обвиняемых, интересующих народный трибунал. Кроме него, юристов интересуют также действия главы Минобороны Украины Степана Полторака, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и многих других высокопоставленных киевских чиновников. Все судьи на процессе будут гражданами Украины, процесс также будет проходить в соответствии с украинским законодательством.

"Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте народного трибунала. Если они не явятся либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", - заявила в беседе с корреспондентом РИА Новости представитель трибунала Елена Шишкина.