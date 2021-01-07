Донецк в огне: ВСУ выпустили 25 мин по окраине, нарушив перемирие

Ранним утром 6 января украинская армия открыла миномётный огонь по мирному населению, проживающему на северной окраине Донецка.

О том, что столица Донбасса подверглась обстрелу, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также об обстреле написал ряд телеграм-каналов, в частности "Репортёр Руденко".

Сообщается, что всего по направлению Опытное - Донецк, в сторону терминала аэропорта, со стороны вооружённых формирований Украины было выпущено 25 мин: 19 из них калибром 120 миллиметров и 6 - калибром 82 миллиметра.