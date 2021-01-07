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Донецк в огне: ВСУ выпустили 25 мин по окраине, нарушив перемирие
07 января 2021, 19:15 • 188 • В мире
Тревожные вести пришли с Донбасса: по сообщениям ряда источников, ВСУ в нарушение перемирия обстреляли окраины Донецка, выпустив не менее 25 мин.
Ранним утром 6 января украинская армия открыла миномётный огонь по мирному населению, проживающему на северной окраине Донецка.
О том, что столица Донбасса подверглась обстрелу, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также об обстреле написал ряд телеграм-каналов, в частности "Репортёр Руденко".
Сообщается, что всего по направлению Опытное - Донецк, в сторону терминала аэропорта, со стороны вооружённых формирований Украины было выпущено 25 мин: 19 из них калибром 120 миллиметров и 6 - калибром 82 миллиметра.
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