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Донецк обсуждает арест Пушилина. Неужели опять?
16 октября 2019, 09:54 • 156 • Аналитика
Очередной арест
Информация о том, что глава ДНР Денис Пушилин признан кураторами виновным в хищениях в особо крупных размерах и то ли арестован в Москве, то ли находится в Донецке, но под домашним арестом, в последнее время появляется с завидной периодичностью. Называют даже вероятного преемника на посту главы республики – мэра Горловки Ивана Приходько. Раньше подобные сообщения появлялись исключительно на украинских ресурсах, однако в последнее время аналогичными сенсациями начали грешить местные блогеры и телеграм-каналы. На минувших выходных арест Пушилина активно обсуждали в среде военных.
Население к подобным новостям относится со сдержанным энтузиазмом, даже несмотря на то, что прежние сообщения об аресте не подтвердились. Потому что, во-первых, заняв пост главы, Пушилин автоматически стал ответственным в глазах широкой общественности за всё, включая популяцию королевского пингвина, а во-вторых, все жаждут перемен и по старинке считают, что смена первого лица может изменить всю ситуацию.
Но самое главное – все прекрасно понимают, что, если бы рокировка состоялась, пресс-секретари и местные СМИ до последнего хранили бы таинственное молчание или несли ахинею. До тех пор, пока не огребли бы живительных тумаков из центра или от нового наместника. Все помнят низложение экс-главы ЛНР Игоря Плотницкого, когда по улицам Луганска уже ездили БТР, а СМИ все еще пороли какую-то чушь про борьбу с диверсантами.
Интернет-воинство
По логике вещей, в Донецке должна существовать команда, которая на подобные провокации будет незамедлительно отвечать: «А вот он, Денис свет наш Владимирович» и этого самого главу широкой общественности предъявлять. Да и вообще заниматься разъяснительной работой, донося до людей информацию о том, что перепись населения – это не страшно, что наличие российского гражданства не лишает права получать пенсию ДНР и что апокалиптические пророчества Пургина и Тинянского — это личное мнение этих достойнейших мужей.
Для этого в ДНР существует целых два министерства: Минсвязи и Мининфо (и в России, и в ЛНР с аналогичными обязанностями справляется одно профильное министерство). Есть общественная палата, которая отвечает за связь между властью и общественностью. Есть плеяда боевых пропагандистов типа Брига — депутата Владислава Бердического, который, сыпля проклятьями, плодит в социальных сетях до 50 публикаций в сутки. Есть аж целый директор Департамента государственной информационной политики Министерства информации ДНР Майя Пирогова, вместо выполнения служебных обязанностей графоманящая целый день в «Телеграме». Есть, опять же, с десяток ручных блогеров и собственные СМИ. Неужели всего этого интернет-воинства мало, чтобы создать надежный заслон дезинформации и слухам?
Башня из слоновой кости
Оказывается – мало. Просто потому, что, во-первых, на всех руководящих постах надежно закрепились «свои» — непотопляемые персонажи типа той же Пироговой, которая планомерно уничтожала имидж покойного Захарченко, теперь уничтожает то, что осталось от имиджа Пушилина, и будет заниматься аналогичной деятельностью до тех пор, пока в Донецке не излечатся от кумовства и не начнут нанимать грамотных сотрудников.
Во-вторых, информационная политика республики предполагает полное отсутствие критики и негативных новостей, кроме случаев, когда в негативе можно обвинить Украину. Вся информация, которая исходит от правительства, дышит жизнерадостностью слабоумного. Это зазеркальное ДНР, в котором нет долгов по зарплате, промышленность восстанавливается стахановскими темпами, а граждане сыты и счастливы, как коровы в отдельных районах Индии. Этот сверхпозитивный настрой до такой степени дискредитировал официальные каналы информации, что верят им теперь единицы.
Третье, и самое главное, власти в ДНР в этом зазеркалье живут, надежно отгородившись от собственного населения. Нет, они не верят в ту ванильную чушь, которую распространяют СМИ: все проблемы им известны. Просто эти проблемы их ничуть не волнуют, потому, что это не относится к ним самим и к тому мирку, который они создают. Их ареал обитания – центральная часть Донецка, где показы мод, дорогие автомобили и т. д. Власть в республике живет в башне из слоновой кости и соприкасается с «плебсом» разве что в социальных сетях.
Поэтому новости о смене руководства ДНР пусть и не внушают доверия, но вселяют определенную надежду, и люди их распространяют с удовольствием. А вот сам «правитель» и его подчиненные, игнорируя борьбу за общественное сознание, рискуют столкнуться с ситуацией, когда на равнодушие население ответит бодрящей ненавистью. Это является настолько верным признаком скорой смены правительства, что прислушиваться к «инсайдам» и сплетням уже будет совсем не обязательно.
Егор Махов
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