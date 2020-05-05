Дончанин: Были уверены, что после Крыма Донбасс станет российским • 45 • Аналитика

У меня как у дончанина отношение к событиям "крымской весны" особенное. На Донбассе, наверное, лучше, чем в России или даже в Крыму, понимают суть того, что произошло в 2014 году.







Протестный подъем в Крыму против Майдана, правых радикалов и устроенных ими в Киеве беспорядков мало чем отличался от того, что происходило в то же время в Донецке, Луганске, Мариуполе, Одессе или Харькове.



В Донецке понимали, что против сил, устроивших переворот в Киеве, нам тягаться тяжело. Мы не хотели, чтобы здесь началось то же самое, что происходило на Майдане. Собственно, тогда, в начале 2014 года никто не понимал, что происходит в стране. Ясно было одно, что она ложится под Запад, но при этом никогда не станет частью Западного мира. Было понятно, что это обман, который неонацисты используют, чтобы прийти к власти. А неонацистов, в свою очередь, используют структуры, стремящиеся получить доступ к новым возможностям и полному контролю над Украиной. В общем, все это не сулило ничего хорошего.



Националисты вооружены, организованы и хорошо финансировались. Когда говорят, что там был стихийный протест, не верьте. Боевики Майдана находились там длительное время на полном обеспечении. Они могли позволить себе протестовать непрерывно месяцами, не опасаясь потерять работу и лишить семью куска хлеба.





В это же время донецкие активисты Антимайдана ходили на митинги в свободное от работы время, то есть в выходные. И когда они приезжали на протестные акции в Киев, им не всегда даже удавалось покинуть вагоны, так как на перроне их встречали вооруженные и экипированные молодчики.



Первым сигналом для Донбасса стало воссоединение Крыма с Россией. Мы решили, что это и наш путь тоже. Вторым сигналом стали события в Одессе 2 мая, где заживо сожгли десятки людей при полном бездействии правоохранителей. И тогда стало окончательно ясно, что страны, в которой мы жили до этого, больше нет и никогда не будет. Тогда в Донецке осознали, что на Украину пришел фашизм, и нам с этой новой страной не по пути.



Крым стал примером для подражания. Хоть в Донбассе и не было Черноморского флота и военной базы в Севастополе, люди надеялись, что Москва нам поможет, ведь мы ничем не отличаемся от Крыма, мы так же, как и крымчане, всю жизнь тяготели к России. Донбасс, как и Крым, провел у себя референдум, где подавляющее большинство высказалось за жизнь отдельно от Украины. Причем, заметьте, безопасность нашего референдума, в отличие от Крыма, мы обеспечивали самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны России.



Дончане были уверены, что пройдет несколько месяцев, и Донбасс станет российским, как это было в Крыму. Более того, Донецку для этого не требовалось ничего, кроме политической воли Кремля. Но, видимо, у российского руководство тогда было свое видение вопроса.



Конечно, я считаю, что в 2014 году присоединение Крыма к России было правильным и единственно верным шагом. Если бы он не стал российским, его ждало бы почти то же, что сейчас происходит на Донбассе. Было бы еще хуже, так как, кроме украинских националистов, там бы еще орудовали и крымскотатарские. Возможно, подключились бы и зарубежные исламисты.



Конечно, сегодня у крымчан не все идет гладко, трудностей хватает, но они должны понимать, что, проголосовав в 2014 году, они сделали правильный выбор. В тот момент, если бы Крым остался в составе Украины, жизням многих из его обитателей угрожала бы вполне реальная и неотвратимая опасность, и они ее удачно избежали.





А Донбасс пока справляется со своими проблемами самостоятельно, строит свои государства, разумеется, не без российской помощи.



Еще каких-нибудь сто лет назад, незадолго до того, как решили передать Донбасс Украине, донецкую землю называли сердцем России.





А вот такие слова о значении Донбасса для Советской России сказал Ленин:



Донбасс – это не случайный район, а это — район, без которого социалистическое строительство останется простым, добрым пожеланием.

Эти слова и сегодня можно прочитать на стеле, стоящей рядом с памятником Ильичу на главной площади Донецка. Видимо, Ленин понимал, что без этих людей и предприятий он не обойдется. Он сказал свои крылатые слова и вскоре передал эти земли Украине. Теперь, наверное, Донбассу пора возвращаться домой, в Россию. У меня как у дончанина отношение к событиям "крымской весны" особенное. На Донбассе, наверное, лучше, чем в России или даже в Крыму, понимают суть того, что произошло в 2014 году.Протестный подъем в Крыму против Майдана, правых радикалов и устроенных ими в Киеве беспорядков мало чем отличался от того, что происходило в то же время в Донецке, Луганске, Мариуполе, Одессе или Харькове.В Донецке понимали, что против сил, устроивших переворот в Киеве, нам тягаться тяжело. Мы не хотели, чтобы здесь началось то же самое, что происходило на Майдане. Собственно, тогда, в начале 2014 года никто не понимал, что происходит в стране. Ясно было одно, что она ложится под Запад, но при этом никогда не станет частью Западного мира. Было понятно, что это обман, который неонацисты используют, чтобы прийти к власти. А неонацистов, в свою очередь, используют структуры, стремящиеся получить доступ к новым возможностям и полному контролю над Украиной. В общем, все это не сулило ничего хорошего.Националисты вооружены, организованы и хорошо финансировались. Когда говорят, что там был стихийный протест, не верьте. Боевики Майдана находились там длительное время на полном обеспечении. Они могли позволить себе протестовать непрерывно месяцами, не опасаясь потерять работу и лишить семью куска хлеба.В это же время донецкие активисты Антимайдана ходили на митинги в свободное от работы время, то есть в выходные. И когда они приезжали на протестные акции в Киев, им не всегда даже удавалось покинуть вагоны, так как на перроне их встречали вооруженные и экипированные молодчики.Первым сигналом для Донбасса стало воссоединение Крыма с Россией. Мы решили, что это и наш путь тоже. Вторым сигналом стали события в Одессе 2 мая, где заживо сожгли десятки людей при полном бездействии правоохранителей. И тогда стало окончательно ясно, что страны, в которой мы жили до этого, больше нет и никогда не будет. Тогда в Донецке осознали, что на Украину пришел фашизм, и нам с этой новой страной не по пути.Крым стал примером для подражания. Хоть в Донбассе и не было Черноморского флота и военной базы в Севастополе, люди надеялись, что Москва нам поможет, ведь мы ничем не отличаемся от Крыма, мы так же, как и крымчане, всю жизнь тяготели к России. Донбасс, как и Крым, провел у себя референдум, где подавляющее большинство высказалось за жизнь отдельно от Украины. Причем, заметьте, безопасность нашего референдума, в отличие от Крыма, мы обеспечивали самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны России.Дончане были уверены, что пройдет несколько месяцев, и Донбасс станет российским, как это было в Крыму. Более того, Донецку для этого не требовалось ничего, кроме политической воли Кремля. Но, видимо, у российского руководство тогда было свое видение вопроса.Конечно, я считаю, что в 2014 году присоединение Крыма к России было правильным и единственно верным шагом. Если бы он не стал российским, его ждало бы почти то же, что сейчас происходит на Донбассе. Было бы еще хуже, так как, кроме украинских националистов, там бы еще орудовали и крымскотатарские. Возможно, подключились бы и зарубежные исламисты.Конечно, сегодня у крымчан не все идет гладко, трудностей хватает, но они должны понимать, что, проголосовав в 2014 году, они сделали правильный выбор. В тот момент, если бы Крым остался в составе Украины, жизням многих из его обитателей угрожала бы вполне реальная и неотвратимая опасность, и они ее удачно избежали.А Донбасс пока справляется со своими проблемами самостоятельно, строит свои государства, разумеется, не без российской помощи.Еще каких-нибудь сто лет назад, незадолго до того, как решили передать Донбасс Украине, донецкую землю называли сердцем России.А вот такие слова о значении Донбасса для Советской России сказал Ленин:Эти слова и сегодня можно прочитать на стеле, стоящей рядом с памятником Ильичу на главной площади Донецка. Видимо, Ленин понимал, что без этих людей и предприятий он не обойдется. Он сказал свои крылатые слова и вскоре передал эти земли Украине. Теперь, наверное, Донбассу пора возвращаться домой, в Россию. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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