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Дончане проснулись от грохота орудий: рано утром украинские боевики обстреляли из тяжелой артиллерии пригороды Донецка
20 августа 2019, 14:24 • 231 • В России
Сегодняшнее утро было для дончан очень громким. Окраины Донецка проснулись от мощных раскатов артиллерии. Украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по Донецку и его пригородам. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям населенных пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибром 120 мм и 11 мин калибром 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП-1, — сказано в сообщении.
По данным ведомства, примерно в то же время под минометный огонь противника попал поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. По нему было выпущено полтора десятка 120-миллиметровых боеприпасов, применялись гранатометы, БМП и стрелковое оружие.
- Киевский слушает. Воздух движется от взрывов, а дом подпрыгивает, - сообщают дончане. - Переживают небратья за нас, чтобы мы на работу не проспали.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
К слову, вооруженные формирования Украины с момента вступления в силу нового перемирия (21 июля) нарушили режим прекращения огня 175 раз.
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