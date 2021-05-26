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Донбассу предсказали четыре варианта будущего

26 мая 2021, 20:50  •  173 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регион вспоминает первую авиационную атаку ВВС Украины на донецкий аэропорт имени Прокофьева
Для завершения вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе, который длится уже семь лет, существует четыре варианта. Возможные способы перечислил известный социолог Евгений Копатько в интервью изданию "Украина.ру".
Одним и таких вариантов эксперт назвал присоединение шахтерского региона к России. Другой предполагает усиление автономного статуса Донбасса. Не исключено и возвращение ДНР и ЛНР в состав Незалежной на условиях особых территорий. Ну, а четвертым вариантом является полная реинтеграция Донбасса.
По его словам, жители края уже требуют ясности для своей судьбы, устав от неопределенности.
"Все, пока мир больше ничего не придумал. Но и ни на шаг не продвинулся. Минский процесс не работал, не работает и работать не будет. Это политический саботаж, растянувшийся на 7 лет", – подчеркнул социолог.
Еще в январе 2019 г. Копатько заявил, что некоторая часть Украины испытывает ненависть по отношению к населению мятежного Донбасса, и именно это чувство заставляет киевский режим настаивать на мире в регионе на неприемлемых для ДНР и ЛНР условиях, напоминает издание "Свободная пресса".
Добавим, сегодня – 26 мая 2014 г. – ровно 7 лет назад в мирный Донецк пришла война. В этот день украинская авиация обстреляла Международный аэропорт имени Прокофьева, а также прилегающие жилые кварталы.
"В тот день погибли десятки ополченцев и мирных жителей. История города разделилась на "до" и "после"..." – написал житель Горловки Алексей Карпушев в своем "Твиттере".

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