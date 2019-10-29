Донбассу предсказали 5 лет войны: Зеленский начал развод сил, но будет ли он успешен?

Украинская сторона заявила о том, что в Донбассе всё же стартовал процесс разведения сил. Об этом отчитался министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Что происходит?

Речь идёт о разведении сил в районе населённого пункта Золотое. По словам дипломата, изначально произошла задержка, так как процесс должны контролировать представители ОБСЕ.

"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня", - пояснил он.

Пристайко также уточнил, что спустя 7-10 дней также должен состояться процесс разведения сил в районе населенного пункта Петровское. После этого Киев рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате".

Информацию о разведении сил официально подтвердил и представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник. Он уточнил, что стороны запустили сигнальные ракеты, что означает старт процесса, который займёт около 72 часов.

Как отреагировали в России?

Новость позитивно восприняли в Совете Федерации. Как заявил сенатор Владимир Джабаров, не исключено, что ситуацию удалось переломить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Последний на прошлой неделе посетил зону вооружённого конфликта, где пообщался с местными жителями, военными и националистами, призвав последних не мешать мирному процессу.

"Хочется верить, что приказ верховного главнокомандующего все вооруженные силы Украины выполнят и, наконец, военных отведут от линии соприкосновения", - заявил сенатор в интервью телеканалу "360".

Он также отмечает, что в случае соблюдения режима тишины в зоне конфликта встреча нормандской четвёрки станет реальностью. Но не факт, что Киеву удалось взять ситуацию под контроль, ибо в последний момент может произойти всё что угодно.

Когда закончится война в Донбассе?

Более пессимистично настроен украинский политолог Руслан Бортник. Он оценивает вероятность выхода Киева из минских соглашений в 20%.

Это связано с тем, что отказ украинской стороны от договорённостей приведёт к снятию западных санкций с России, а самого Зеленского обвинят в срыве диалога.

"Это самый негативный из возможных вариантов развития событий для власти, потому что это формальное признание поражения и получение статуса "главного виновного в ситуации", - пояснил эксперт РИА ФАН.

Он не исключает, что конфликт в Донбассе будет идти ещё не менее пяти лет, что будет связано с возможными попытками саботажа реализации соглашений. Сложность в том, что часть команды главы государства ищет любые способы для того, чтобы переписать минские соглашения или поставить на паузу, сославшись на требования населения.

Владимиру Зеленскому приходится тяжело. Он боится давления со стороны неонацистов и пытается их задобрить, снизив протестные настроения.

"Похоже, тактически у Зеленского просто пытаются удержать власть. Но стратегически такая линия поведения не просто невыгодна власти - она губительна для неё", - объяснил Бортник.

Миротворцы не помогут

Опасения политолога выглядят оправданными. Ранее один из лидеров полка "Азов" Андрей Билецкий обвинил президента Украины в "сдаче огромной территории" и призвал помешать "капитуляции".

Непосредственно пресс-секретарь МИД Россия Захарова подчеркнула, что неонацист на весь мир признался в том, кто именно блокирует минские соглашения в Донбассе.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, не стоит верить и заявлениям украинских властей о существовании "плана Б", который подразумевает ввод в зону конфликта миротворцев ООН. Подобная операция потребует привлечения порядка 40 тысяч человек, а организация как раз взяла курс на сокращение расходов.

"Знаете, сколько надо миротворцев туда? И сколько им платить надо каждый день за то, чтобы логистику выстроить?" - цитирует слова Карасева "Политэксперт".