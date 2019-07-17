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Донбассу или Киеву: Кому хотели отправить ракету итальянские нацисты

17 июля 2019, 00:09  •  16 • В мире
В Италии арестовали трёх нацистов с крупным арсеналом вооружения. Кому предназначались ракеты типа «воздух-воздух», Правому сектору (Экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) или «ополченцам» из Донбасса? Ответ на этот вопрос может решить судьбу санкций ЕС против России
Автор:
Гасанов Камран
В рамках спецоперации против неонацистов в северной итальянской провинции Павия найден крупный арсенал оружия. Обнаружено, в частности, 9 штурмовых винтовок, автоматы, пулемет Scorpion, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпас различного калибра. Вооружение произведено в Австрии, США и Германии.
Арсенал действительно внушительный. Но больше всех европейскую прессу потрясли фото управляемой ракеты класса «воздух-воздух» MATRA. Ракета без боеголовки, но готовая к применению, создана во Франции и когда-то состояла на вооружении армии Катара.
Фото: www.globallookpress.com
Наряду с конфискацией незаконного оружия полиция арестовала трёх лиц. 42-летнего швейцарца Алессандро Монти и двух уроженцев Италии – 60-летнего Фабио дель Берджиоло и 51-летнего Фабио Бернарди. Из троих задержанных, которых подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе, более-менее известно о дель Берджиоло. Он когда-то работал инспектором итальянской таможни и баллотировался в Сенат от ультраправой партии Forza Nuova.
«Чей туфля?»
Кульминацией спецоперации стали не внушающие страх размеры ракеты, а заявления о том, на чьей же стороне воевали боевики. Большинство западных информагентств, включая BBC, говорили о том, что эти нацики поддерживали «сепаратистов», то есть ДНР и ЛНР.
Однако в заявлении итальянской полиции утверждалось обратное. Там говорится о подозреваемых, воевавших против «пророссийских сепаратистов». Позднее итальянская полиция вычеркнула уточнение о принадлежности владельцев оружия.
Американским и британским мейнстримным СМИ вроде BBC и CNN очень хочется верить в то, что итальянские ультраправые борются на стороне «ополченцев». Ведь такие доказательства представляют ДНР и ЛНР, а вместе с ними и Россию в дурном свете, что оправдывает применение Киевом силы против Донбасса и санкций ЕС против Москвы.
CNN особо подчёркивает, что запас оружия обнаружен в рамках расследования против итальянцев «с экстремистской идеологией», которые воевали на стороне поддерживаемых Россией сепаратистских сил.
Фото: Monika Gruszewicz / Shutterstock.com
«Ради такой Украины…»
Российские эксперты увидели в событиях в Ломбардии прямо противоположное. Они ссылаются на первичное заявление итальянской полиции. В дискуссии поучаствовал завсегдатай русскоязычного Twitter глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Во лжи по поводу итальянских крайне правых, воевавших на стороне украинских батальонов в Донбассе, замечены СNN, BBC, агентство Рейтер и газета Гардиан. Им очень хотелось подать дело так, будто итальянские неонацисты помогали ополченцам. Но нет – они на стороне украинских наци,
– написал сенатор.
После 24 лет, полученных убийцей журналиста Роккелли, обвинения в адрес нацистов, сражавшихся против ДНР и ЛНР, создают совсем уж неблагоприятный фон вокруг попыток Украины рассказывать, что на мирный украинский трактор напал злобный русский медведь. Слишком уж нелицеприятно выглядит нацистское мурло украинской власти, которое Запад покрывал в течение 5 лет,
– отметило информационно-аналитическое агентство «Кассад».
«Кассад» предположил, что власти Италии могут использовать арест воюющих на стороне Киева боевиков, чтобы обосновать необходимость снятия санкций ЕС с России, потому что «ради такой Украины нет смысла терпеть экономические убытки».
Свастики и символы СС
В пользу версии сторонников Донбасса могли бы говорить свастики, символы СС и другие фашистские символы, найденные в квартире дель Берджиоло. Ведь трудно представить, чтобы ополченцы, постоянно обвиняющие украинскую армию в фашизме, сами сотрудничали бы с нацистами.
Я не берусь говорить, что это точно, но, учитывая фотографии со свастиками, вполне возможно, что у арестованных имелись контакты с экстремистскими партиями и движениями (воюющими – прим. ред.) на стороне Киева,
– прокомментировал Царьграду профессор МГИМО и директор института Евразии Андреа Джанотти.
Джанотти указал на то, что маргинальные ультраправые партии Италии по типу Forza Nuova, хотя «выражают уважение к Путину», но во внешнеполитических вопросах «демонстрируют не антироссийскую, а скорее русофобскую позицию».
Определённую ясность в запутанную историю внёс вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
Сегодня он заявил, что трое задержанных готовили на него покушение.
Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованная, но вы никогда не знаете, имеете ли вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьёзным,
– передаёт слова Сальвини с пресс-конференции в Генуе РИА Новости.
Исход дела относительно происхождения найденного вчера арсенала оружия может иметь далеко идущие последствия. В июне в Генуе посадили трёх человек, якобы воевавших на стороне «ополченцев» в Донбассе. Такой приговор представляет ДНР и ЛНР в неблагоприятном свете. Но, если выяснится, что арестованные вчера нацики поддерживали Киев, общественное мнение в Италии и ЕС может качнуться в обратную сторону. Дискредитация украинских националистов укрепит позиции Сальвини и тех, кто выступал за диалог и нормализацию отношений с Россией.
Дискредитация украинских националистов укрепит позиции Сальвини и тех, кто выступал за диалог и нормализацию отношений с Россией. Фото: www.globallookpress.com
Учитывая, последние политические тенденции в Италии, нужно всё же исходить из того, что глобалисты будут всячески мешать Сальвини удержать для «Лиги» место в правящей коалиции. Его недруги намерены во что бы то ни стало выдавить пророссийские элементы из правительства Италии. Так же, как это им удалось в Австрии.
Сначала они добились расследования против Сальвини из-за его отказа принимать судно с мигрантами, потом бросились «линчевать», когда он убрал из документации термины «родитель 1», «родитель 2». Крайняя, но, вероятно, не последняя уловка – коррупционное расследование против «Лиги» из-за 3 млн евро, которые якобы член партии «Лига» получил от русских бизнесменов для финансирования выборов в Европарламент.

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