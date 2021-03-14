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Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США
14 марта 2021, 02:35 • 90 • Политика
К границам России стянули стратегические "щупальца" США. Так, в небе над Украиной всё чаще фиксируются американские и британские воздушные разведчики RC-135. Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"?
Одно из очевидных последствий открытия воздушного пространства Украины для самолётов НАТО не заставило себя долго ждать, заметил военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Так, в небе над Незалежной всё чаще фиксируются американские и британские воздушные разведчики RC-135. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar24.
Эти борта являются ключевыми самолётами радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования, заметил специалист.
Он добавил, что RC-135 были задействованы во всех региональных конфликтах, в которых участвовали США. Начиная с Вьетнама. Данные разведчики также применялись в военных операциях "Буря в пустыне" и "Щит пустыни".
Отметим, именно системы РЭБ во многом обеспечили успех кампании "Буря в пустыне", которая разворачивалась в регионе Персидского залива. На это ранее в беседе с Царьградом обращал внимание военный эксперт Юрий Кнутов.
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