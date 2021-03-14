Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
Главная / Политика

Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США

14 марта 2021, 02:35  •  90 • Политика
К границам России стянули стратегические "щупальца" США. Так, в небе над Украиной всё чаще фиксируются американские и британские воздушные разведчики RC-135. Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"?
Одно из очевидных последствий открытия воздушного пространства Украины для самолётов НАТО не заставило себя долго ждать, заметил военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Так, в небе над Незалежной всё чаще фиксируются американские и британские воздушные разведчики RC-135. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar24.
Эти борта являются ключевыми самолётами радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования, заметил специалист.
Он добавил, что RC-135 были задействованы во всех региональных конфликтах, в которых участвовали США. Начиная с Вьетнама. Данные разведчики также применялись в военных операциях "Буря в пустыне" и "Щит пустыни".
Как говорил один известный персонаж советского мультфильма: "Это жжж неспроста!" - пишет Telegram-канал, намекая на возможную угрозу Донбассу.
Отметим, именно системы РЭБ во многом обеспечили успех кампании "Буря в пустыне", которая разворачивалась в регионе Персидского залива. На это ранее в беседе с Царьградом обращал внимание военный эксперт Юрий Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
13 марта 2021, 18:20
"Деятельность по развалу России набирает обороты": В Москве пресекли провокацию Ходорковского
13 марта 2021, 20:10
На Украине раздался "плач" по Трампу: Байден может "предать" Киев ради Москвы
13 марта 2021, 22:00
"Скоро сигнал в космос пошлют": Пан Кравчук запросил в переговорщики по Донбассу США
13 марта 2021, 23:50
Ушёл из жизни российский сенатор. У политика остановилось сердце
13 марта 2021, 22:55
"Харьковские соглашения" по Крыму довели депутатов Рады до уголовного дела
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.