Донбассу готовят сценарий Цхинвала: Военкор указал на роковое совпадение

Главком ВСУ Залужный заявил, что "сценарий наступательной операции на Донбасс со стороны ВСУ даже не рассматривается". Военкор Коц напомнил о таких же заявлениях Саакашвили перед нападением на Южную Осетию.

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) вслед за главой МИД заявил, что "сценарий наступательной операции на Донбасс со стороны ВСУ даже не рассматривается". Заявление напомнило ситуацию незадолго до нападения Грузии на Южную Осети.

Прям как Саакашвили за несколько часов до атаки на спящий Цхинвал,

- написал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.

Напомним, что грузинские войска посреди ночи атаковали столицу Южной Осетии и русских миротворцев. Хотя до этого президент Грузии Михаил Саакашвили бахвалился тем, что после его реформ Абхазия и Южная Осетия сами захотят обратно в Грузию.