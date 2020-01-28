Донбассу готовят «особый статус»

Желание Зеленского заполучить под контроль границу с Россией оказалось настолько велико, что он согласился на проведение референдума о статусе Донбасса, поручив своему помощнику Ермаку организовать процесс. О Ермаке в Киеве говорят как об успешном переговорщике, сумевшем наладить диалог с Дмитрием Козаком, куратором «украинского вопроса» в администрации президента Путина. Считается, что большинство граждан Украины на референдуме поддержат идею предоставления Донбассу «особого статуса».

И тогда начнётся процесс возвращения народных республик под юрисдикцию Киева. Так, во всяком случае, полагают Ермак и Зеленский. Таким образом, в их понимании, референдум о статусе Донбасса, во-первых, положит конец регулярным обстрелам и одновременно – гражданской войне, а, во-вторых, запустит процесс реинтеграции региона. И проблема Донбасса для Киева будет решена. Примерно так же Киев «решил» проблему реинтеграции Крыма в 1995 году, пообещав не менять конституцию автономии, а затем выхолостив её так, что у республики не осталось никаких прав. Ермак и Зеленский очень рассчитывают на то, что референдум о статусе Донбасса послужит отмашкой для Кремля, что народные республики пришёл черёд «сдать». И считается, что Козак готов им их «сдать» - чтобы не тратить российские бюджетные деньги на восстановление разрушенного войной региона.

А как на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, рекомендуем ознакомиться с тем, как Козак обычно подходит к решению ключевых задач. Вот два примера – «старый» и «новый». В 2004 году, когда Калмыкия чуть было не погрузилась в вооружённый гражданский конфликт (дело было в начале осени, во время беспорядков в Элисте погибли протестующие). Наводить в республике конституционный порядок доверили Козаку. Тот прилетел в Элисту и в беседах с представителями оппозиционных сил не жалел обещаний. В итоге он добился цели – протестный «пожар» был потушен. А что получила оппозиция? Да ничего, ровным счётом. Собственно, оппозиции в Калмыкии после этой истории фактически не осталось. А вот вам ещё одна история, место действия – Кишинёв. В прошлом году новоизбранный президент никак не мог решить «проблему Плахотнюка», с которым не удавалось ни договориться, ни принудить его к миру. И Козак придумал и реализовал план – он обеспечил альянс президента Додона с оппозиционерами Майи Санду, даровав ей премьерское кресло. И Додон с Санду свалили Плахотнюка. А затем пришла очередь Санду – сегодня на её месте работает ставленник Додона. Молдавский вопрос, тем не менее, был решён. Мы не на что не намекаем, просто указываем, как нынешний куратор украинского направления решает поставленные ему задачи.

Что же касается «особого статуса» для народных республик, то решение Киева его предоставить вовсе не означает того, что Донецк и Луганск согласятся вернуться на Украину. В Москве помнят о том, как Леонид Кучма обманул крымчан в середине девяностых, и повториться подобной истории не дадут.