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Донбасский вояж: Зеленский прибыл на передовую

28 мая 2019, 13:54  •  56 • Война
Владимир Зеленский впервые прибыл в Донбасс в качестве президента Украины. В ходе своего визита к линии разграничения украинский лидер осмотрел позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины и пообщался с солдатами, сообщает ФАН.
«В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров», — заявили в пресс-службе президента Украины.
Зеленский осмотрел позиции ВСУ в станице Луганской и городе Счастье. Он пообщался с солдатами, поинтересовался вопросами обеспечения техникой, укомплектованности подразделений личным составом и условий быта. Кроме того, президент Украины спросил, обладают ли украинские военнослужащие социальным пакетом и жильем.
«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — заявил Зеленский после инспекции позиций.
Кроме того, украинский президент принял участие в совещании с главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком и командующим ООС генерал-лейтенантом Александром Сирским. На брифинге Зеленскому был представлен доклад о состоянии дел в Донбассе.
В ходе «донбасского визита» Зеленский ходил по передовой в голубой рубашке, бронежилете и каске.
Одно из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского — прекратить конфликт в Донбассе. На инаугурации он по-русски обратился к жителям региона, заявив, что нет «правильных или неправильных» украинцев, и призвал всех к единству.
21 мая, сразу же после церемонии вступления в должность, Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России.
«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии».
В ходе инаугурации Зеленский заявил, что ради прекращения огня в Донбассе готов даже лишиться президентского поста.
«Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я, без сомнений, готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — подчеркивал новый украинский лидер.
27 мая стало известно, что заместитель главы администрации украинского лидера Юрий Костюк заявил о намерении главы государства создать новую информационную стратегию по Донбассу.
«Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, которые уехали оттуда, когда началась война», — отметил Костюк. Он также добавил, что журналисты непонаслышке знают, что происходит в том регионе, поскольку у них там проживают родственники, с которыми они общаются на регулярной основе.
В начале месяца военный советник Владимира Зеленского, полковник запаса Иван Апаршин назвал меры для обеспечения безопасности страны «до вступления в НАТО». По его словам, залог успешной обороны Украины — нестандартное мышление и внезапные удары по врагу «там, где вы этого не ожидаете». Полковник добавил, что собирается на посту министра обороны вкладывать больше средств в развитие украинских сил специальных операций.
Ранее Апаршин рекомендовал Зеленскому не вести переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также с Россией один на один.
«Мы не можем оcтаться один на один с Российской Федерацией, потoму что тогда не решим эту проблему. И я никoгда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — подчеркнул он.
Советник добавил, что переговоры Зеленского с Владимиром Путиным должны проходить не один на один, а в присутствии представителей США и Великобритании. Кроме того, он заявил, что у Зеленского есть желание прекратить войну в Донбассе, но только на условиях, выгодных Украине.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в разговоре с НСН заявил, что успешное разрешение донбасской проблемы зависит от отношений Зеленского с Кремлем.
«Что касается войны в Донбассе, Зеленский пока не обременен такими тяжелыми отношениями с Россией, как его предшественник. Тем не менее, у него тоже не все ясно, не все четко. У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешенных вопросах, минском формате, а по-новому.
Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом. Если этого не сделают, тогда надо вообще перестать говорить о замирении в Донбассе», -— полагает бывший украинский глава.

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