Донбасский референдум. Бессилие американского президента • 248 • Аналитика



Не так давно выступление своего президента комментировал внешнеполитический «волонтер» Курт Волкер, не имеющий на это никаких очевидных полномочий.









Теперь комментировать и давать оценку беседе Дональда Трампа и Владимира Путина взялась «говорящая голова» Госдепа Хизер Науэрт.



Напомним, что, согласно американским источникам, в ходе встречи в Хельсинки, российский президент предложил американскому коллеге рассмотреть возможность выхода из донбасского кризиса путем проведения всенародного референдума о дальнейшем статусе народных республик под строгим международным контролем.







Трампа это предложение заинтересовало, однако он попросил не сообщать о нем на пресс-конференции, чтобы иметь возможность все хорошо продумать и взвесить в спокойной обстановке, без давления СМИ и политических структур. Путин ответил согласием, и обещание свое, разумеется, выполнил.



Однако утечка все же состоялась. Судя по тому, что первым разместило сенсационную новость агентство «Блумберг», она произошла из службы протокола американского президента.



И вопреки желанию своего шефа ситуацию стали широко освещать и комментировать официальные представители различных ведомств США.



Так, одной из первых выступила официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис, заявив, что Белый дом не планирует поддерживать проведение референдума на востоке Украины.



Далее официальный представитель Госдепартамента США заявила, что поводить референдум о статусе Донбасса на Украине не имеет смысла, так как он будет нелегитимным.



«У референдума не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт», — сказала она.



Тут, конечно нельзя не отметить пассаж относительно «поддержки Минских соглашений». Спецпредставитель Госдепа Волкер не только предпринимал все шаги для их саботажа и срыва, но и открыто заявлял об их «несостоятельности».



Как мы видим, никто из «говорящих голов» не единым словом не помянул позицию собственно американского главы, что, разумеется, наводит на вопрос о его реальных полномочиях и дееспособности.



Впрочем, не менее важным, чем реальная система власти, является вопрос о том, что США, как можно понять из происходящего, отвергают, возможно, единственный мирный путь самоопределения Донбасса, на основе подлинно демократического способа – плебисцита. В истории есть немало прецедентов таких решений.







Глава украинского МИДа заявил, что «никто не верит в возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации», и собственно, Науэрт, сказала примерно то же самое, но несколько более деликатно («у референдума не будет легитимности»). Однако, согласно Основным законам всех без исключения демократических государств, источником легитимности является именно народ. И референдум как высшая форма проявления народной воли используется для легитимизации наиболее важных моментов жизни страны.



Четкий и всеобъемлющий международный контроль способен сделать это волеизъявление совершенно прозрачным и честным. Причем к участию в нем можно и нужно привлечь жителей Донбасса, в настоящий момент находящихся на территории Украины и России.



Можно не сомневаться, что руководство народных республик примет любые справедливые и обоснованные требования относительно проведения плебисцита, а Россия их поддержит. Итоги недели. Мяч Путина — «на стороне Америки»



Между прочим, украинские политики и СМИ наперебой утверждают, что 90 процентов жителей ЛДНР мечтают о возвращении в состав Украины. Если это так, то Киеву совершенно незачем сопротивляться проведению референдума, который в любом случае выявит господствующие настроения.



Но в реальности там прекрасно понимают, что поддержка киевского режима в Донбассе нулевая даже среди тех сельских жителей, что говорят на украинском языке. Даже они идентифицируют себя как русских и вовсе не рвутся под власть Киева.



Это и является причиной того, что в Госдепе и Киеве отвергают даже саму мысль о референдуме и заранее объявляют его нелегитимной. Она не укладывается в бандеровскую концепцию «территории без людей» или стремления Вашингтона превратить эту войну в нарывающую занозу для России.



Напомним, что Трамп прямо говорил, что украинский конфликт является результатом деятельности прежней администрации, и он бы хотел его завершения.







Однако проблема в том, что, если даже у него и есть подобное желание, в его реализации ему просто не на кого опереться. Чуть ли не большая часть «его» команды продолжает на украинском направлении линию администрации Обамы.



А между тем проведение референдума — это, несомненно, оптимальный, и, возможно, последний шанс на бескровный выход из затянувшейся гражданской войны. Американский истеблишмент в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение субординацией и отсутствие ясной и внятной иерархической системы нынешней американской власти.Не так давно выступление своего президента комментировал внешнеполитический «волонтер» Курт Волкер, не имеющий на это никаких очевидных полномочий.Теперь комментировать и давать оценку беседе Дональда Трампа и Владимира Путина взялась «говорящая голова» Госдепа Хизер Науэрт.Напомним, что, согласно американским источникам, в ходе встречи в Хельсинки, российский президент предложил американскому коллеге рассмотреть возможность выхода из донбасского кризиса путем проведения всенародного референдума о дальнейшем статусе народных республик под строгим международным контролем.Трампа это предложение заинтересовало, однако он попросил не сообщать о нем на пресс-конференции, чтобы иметь возможность все хорошо продумать и взвесить в спокойной обстановке, без давления СМИ и политических структур. Путин ответил согласием, и обещание свое, разумеется, выполнил.Однако утечка все же состоялась. Судя по тому, что первым разместило сенсационную новость агентство «Блумберг», она произошла из службы протокола американского президента.И вопреки желанию своего шефа ситуацию стали широко освещать и комментировать официальные представители различных ведомств США.Так, одной из первых выступила официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис, заявив, что Белый дом не планирует поддерживать проведение референдума на востоке Украины.Далее официальный представитель Госдепартамента США заявила, что поводить референдум о статусе Донбасса на Украине не имеет смысла, так как он будет нелегитимным.«У референдума не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт», — сказала она.Тут, конечно нельзя не отметить пассаж относительно «поддержки Минских соглашений». Спецпредставитель Госдепа Волкер не только предпринимал все шаги для их саботажа и срыва, но и открыто заявлял об их «несостоятельности».Как мы видим, никто из «говорящих голов» не единым словом не помянул позицию собственно американского главы, что, разумеется, наводит на вопрос о его реальных полномочиях и дееспособности.Впрочем, не менее важным, чем реальная система власти, является вопрос о том, что США, как можно понять из происходящего, отвергают, возможно, единственный мирный путь самоопределения Донбасса, на основе подлинно демократического способа – плебисцита. В истории есть немало прецедентов таких решений.Глава украинского МИДа заявил, что «никто не верит в возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации», и собственно, Науэрт, сказала примерно то же самое, но несколько более деликатно («у референдума не будет легитимности»). Однако, согласно Основным законам всех без исключения демократических государств, источником легитимности является именно народ. И референдум как высшая форма проявления народной воли используется для легитимизации наиболее важных моментов жизни страны.Четкий и всеобъемлющий международный контроль способен сделать это волеизъявление совершенно прозрачным и честным. Причем к участию в нем можно и нужно привлечь жителей Донбасса, в настоящий момент находящихся на территории Украины и России.Можно не сомневаться, что руководство народных республик примет любые справедливые и обоснованные требования относительно проведения плебисцита, а Россия их поддержит.Между прочим, украинские политики и СМИ наперебой утверждают, что 90 процентов жителей ЛДНР мечтают о возвращении в состав Украины. Если это так, то Киеву совершенно незачем сопротивляться проведению референдума, который в любом случае выявит господствующие настроения.Но в реальности там прекрасно понимают, что поддержка киевского режима в Донбассе нулевая даже среди тех сельских жителей, что говорят на украинском языке. Даже они идентифицируют себя как русских и вовсе не рвутся под власть Киева.Это и является причиной того, что в Госдепе и Киеве отвергают даже саму мысль о референдуме и заранее объявляют его нелегитимной. Она не укладывается в бандеровскую концепцию «территории без людей» или стремления Вашингтона превратить эту войну в нарывающую занозу для России.Напомним, что Трамп прямо говорил, что украинский конфликт является результатом деятельности прежней администрации, и он бы хотел его завершения.Однако проблема в том, что, если даже у него и есть подобное желание, в его реализации ему просто не на кого опереться. Чуть ли не большая часть «его» команды продолжает на украинском направлении линию администрации Обамы.А между тем проведение референдума — это, несомненно, оптимальный, и, возможно, последний шанс на бескровный выход из затянувшейся гражданской войны. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 248 Источник Похожие новости Донбасский референдум. Бессилие американского президента Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой? Великий президент Трамп против вашингтонского болота

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