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Донбасс засудит Украину в ЕСПЧ

03 февраля 2020, 18:24  •  48 • Украина
Как выясняется, ход судебным разбирательствам блокировал бывший вице-президент ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский, а помогала ему супруга, судья ЕСПЧ Анна Юдковская. Именно эта пара «уложила под сукно» более 2 миллионов обращений граждан народных республик, и только теперь информация об этом начинает всплывать. Логвинский, к слову, на Украине – в розыске по уголовному делу об отмывании 54 миллионов гривен.
Как пояснял сам Логвинский, направлять заявления граждан народных республик мотивировало руководство ДНР и ЛНР, «проводя системную работу по сбору доказательств нарушения Киевом прав человека в ходе конфликта на Донбассе». И, блокируя поток исков, Логвинский, по его словам, поступал «в интересах Украины». Хотя Киев признаёт жителей Донбасса гражданами Украины. Странная у Логвинского логика, не находите?
В ПАСЕ разъясняют, что начать рассмотрения заявлений от граждан народных республик там смогут лишь после того, как Украина определится с кандидатурами своих судей (решение тормозилось из-за отказа делегации Украины вступить в права, которое явилось следствием возвращением в ПАСЕ российской делегации). Известно, что представлять Украину в ПАСЕ будет либо Николай Гнатовский, либо Елена Бойченко, либо Павел Пушкарь.
Навскидку общую сумму, которую могут присудить Украине, легко рассчитать, исходя из среднего размера присуждаемой ЕСПЧ компенсации – 2000 евро. В случае, если абсолютно все иски будут удовлетворены, Киеву придётся выплатить жителям Донбасса 4 миллиарда долларов. Но, как разъясняют знатоки, реальная общая сумма компенсаций, скорее всего, составит 700-800 миллионов долларов. Дело в том, что от некоторых заявителей поступило по несколько исков. Это, отметим лишь иски, связанные с нарушением прав человека. А будут ещё иски к украинскому государству – за разрушенные жилища, за потерю кормильцев и т.п. Эти иски, к слову, обещают «продвигать» такие именитые украинские юристы, как Андрей Портнов и Елена Лукаш.

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