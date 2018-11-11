Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдавские унионисты накануне выборов ищут поддержки на Западе
Путин и Трамп встретились на полях Первой мировой войны
Корабли ВМФ России вошли в испанский порт Сеута
«Фрау Меркель» помешала: На Украине пояснили провал вступления в НАТО
Главная / В России

Донбасс: выборы вопреки

11 ноября 2018, 20:24  •  346 • В России

Утро донецких выборов оказалось туманным и безгласным – какие-то «добрые люди» из-за линии фронта повредили две коммуникационные вышки под Снежным и Торезом, и внешняя связь с миром сразу же «легла». Чуть позже, забарахлил от перегрузок и местный оператор «Феникс», а потом отключился. ДНР-овские спецслужбы, логично опасавшиеся терактов на выборах, тоже добавили огоньку: на всякий случай, заглушили все GPS-сигналы, обрубив тем самым автомобильные навигаторы. Растерянные таксисты, как в старину, мыкались по дворам и спрашивали дорогу у прохожих. Радовало только то, что если диверсионные группы успели поставить «маячки» на избирательных участках – они гарантированно не сработают.

Русские песни у входа на избирательный участок.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Не знаю уж, чем руководствовались украинцы, отключившие связь в ДНР, но эффект получился обратным. Донбасс не любит, когда его так пытаются нагло «нагнуть». Поэтому, даже те, кто голосовать не собирался принципиально – а таких, судя по разговорам, было не мало, поворчали и пошли на избирательные участки. Пошли в таком хорошем темпе, что к двум часам дня проголосовало уж 65% жителей республики. Местные шутили по поводу республиканских снайперов, сидящих на крышах школ, традиционно превращенных в избирательные участки – «везде на крышах люди с винтовками, теперь точно придется идти голосовать... Не в банде живем, в государстве» - цитировали мне Жеглова.

Устать бояться

Всего, на эти выборы были аккредитованы 202 два журналиста из нескольких десятков стран. Достаточное число, чтобы все разговоры про специально-отобранных для выборов «ручных писак» завяли в зародыше. Чтобы коллеги не накапливались в одном месте, их раскидали по участкам равномерно. Корреспондент КП, например, отправился в один из самых проблемных районов города – в Петровский, на избирательный участок в школе №101. В район этот традиционно «прилетает» уже четвертый год, а административные границы совпадают с линией фронта. «Мирные жители с передовой» голосовали первыми – так больше шансов не попасть под обстрел. Утром ВСУ обычно тихие, обострения начинаются с пяти вечера – по этому расписанию и живет треть ДНР.

На Украине не нашлось кандидата на пост главы новой автокефальной церкви

У входа на избирательный участок №177, который расположился в школе №101 Донецка.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Но пока, все проходило в соответствии с советско-российскими избирательными традициями. То есть, имелась ярмарка с «товарами народного потребления», шашлык, чебуреки и народный ансамбль из местных бабушек со слепым певцом и аккордеонистом. Спиртного не было, но народ все равно танцевал у входа в участок. В отличии от прошлых выборов, фотографироваться с бюллетенями не боялись, никто не отворачивался, не закрывал лица.

Но, легендарного публициста из Италии, депутата Европарламента Джульетто Кьеза, внезапно заглянувшего на избирательный участок №177, никто, конечно не узнал. Хотя, он был в головном уборе нехарактерном для шахтерских поселков – в фетровой тирольской шляпе, которая, надо полагать, подчеркивала его приверженность традициям. Кьеза прекрасно говорит по-русски, и на вопрос корреспондента КП, зачем он приехал на Донбасс, ответил:- Запад ведет против вас открытую войну, не вздумайте сдаваться, а приехал я, чтобы поддержать ваш народ.

Джульетто Кьеза общается с журналистами.Дмитрий СТЕШИН

Потом появились на участке и другие международные наблюдатели. Осмотрели урны, сняли на видео очереди к кабинкам. Я не удержался, и задал депутату Госдумы Дмитрию Саблину «провокационный» вопрос:

- Вы приехали на территории контролируемые «сепаратистами и террористами». Не боитесь лишиться виз в ЕС, попасть под персональные санкции?

Дмитрия Вадимовича аж затрясло от гнева:

Комментарий Дмитрия Саблина про ситуацию в ДНР.Дмитрий СТЕШИН

- Что? Санкции за то что я приехал на родную землю? Я сам мариупольский, у меня тут родня, могилы предков! Все, хватит бояться!

Дмитрий Саблин озвучил невысказанное Донбассом вслух мнение. Плохо ли, хорошо ли, годный будет новый Глава республики или нет – но это самостоятельно решили люди, живущие на своей земле. И они давно уже ничего не боятся.

На выборах в Хакасии явка выросла по сравнению с первым туром

У места гибели Александра Захарченко.Фото: Дмитрий СТЕШИН

РЕПОРТАЖ АВТОРА

Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»

К пятому году войны многострадальный Донбасс оказался в системном тупике. Война стала позиционной, ее как бы нет, она не видна, но в города и поселки снаряды и мины прилетают каждые день и ночь. Словосочетание «минский процесс» шахтеры используют как изысканное ругательство. (подробности)

В ТЕМУ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские договоренности были подписаны больше 2 лет назад - сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
346
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 16:39
Бытовое мошенничество: что известно о красноярских чиновницах, присвоивших себе подарки ветеранам ВОВ
10 ноября 2018, 18:24
На Украине не нашлось кандидата на пост главы новой автокефальной церкви
11 ноября 2018, 13:54
Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция

10 ноября 2018, 21:39
В Рязани почтили память настоящих героев
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
10 ноября 2018, 18:24
Спустя 200 лет Тургенев снова пришел на Остоженку
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
06 ноября 2018, 15:24
Власть России объявила народу войну
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
11 ноября 2018, 02:39
В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.