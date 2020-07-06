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Донбасс войдёт в состав России? В Кремле ответили на громкие заявления

06 июля 2020, 17:00  •  61 • Политика
В Кремле ответили на громкие заявления представителей Донецкой народной республики о том, что Донбасс со временем войдёт в состав России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ничего не знает о шагах ДНР и ЛНР "в сторону России".
Что касается каких-то шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно. Какой-либо информацией на этот счёт я не располагаю, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Песков признал, что многие граждане Донецкой и Луганской народных республик имеют российские паспорта. Решение российского руководства предоставить жителям Донбасса гражданство было продиктовано чисто гуманитарными соображениями, поскольку Украина отказалась от них.
В то же время официальный представитель Кремля подчеркнул, что неподконтрольные Киеву территории были и остаются субъектами Украины, что закреплено в Минских соглашениях.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал слова главнокомандующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. Заявление высокопоставленного военнослужащего о том, что Москва якобы собирается напасть на Украину, Песков назвал "абсолютной глупостью" и нагнетанием антироссийской истерии. По его словам, подобные выпады никак не способствуют урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в скором времени войдут в состав России благодаря новой поправке к Конституции. Однако украинский политолог Михаил Погребинский не увидел прямой связи между высказыванием бывшего премьера ДНР и поправками.

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