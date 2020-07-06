Донбасс войдёт в состав России? В Кремле ответили на громкие заявления

Что касается каких-то шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно. Какой-либо информацией на этот счёт я не располагаю, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Песков признал, что многие граждане Донецкой и Луганской народных республик имеют российские паспорта. Решение российского руководства предоставить жителям Донбасса гражданство было продиктовано чисто гуманитарными соображениями, поскольку Украина отказалась от них.

В то же время официальный представитель Кремля подчеркнул, что неподконтрольные Киеву территории были и остаются субъектами Украины, что закреплено в Минских соглашениях.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал слова главнокомандующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. Заявление высокопоставленного военнослужащего о том, что Москва якобы собирается напасть на Украину, Песков назвал "абсолютной глупостью" и нагнетанием антироссийской истерии. По его словам, подобные выпады никак не способствуют урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в скором времени войдут в состав России благодаря новой поправке к Конституции. Однако украинский политолог Михаил Погребинский не увидел прямой связи между высказыванием бывшего премьера ДНР и поправками.