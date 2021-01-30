Донбасс войдёт в Россию по британскому сценарию? Безпалько заговорил о повторном плебисците

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил призыв главреда RT Маргариты Симоньян, озвученный ею в ходе форума "Русский Донбасс".

В своей речи в Донецке журналистка обратила внимание, что жители ДНР и ЛНР ждут воссоединения с РФ, и потому нашей стране необходимо оправдать их надежды: "Россия, матушка, забери Донбасс домой".

Безпалько в беседе с корреспондентом канала Царьград выразил уверенность, что озвученная Симоньян идея вполне осуществима. Он подчеркнул, что люди имеют полное право отсоединиться от одного государства и присоединиться к другому.

В силу разных причин - дискриминации, ущемления по правам национальности, языка, из-за идеологических моментов. Существует богатый мировой опыт. Есть масса спорных территорий, которые в своё время десятилетиями оспаривались разными странами и которые в конце концов добились вхождения в состав именно того государства, которое больше нравилось жителям. Я не беру здесь даже вопрос Крыма. Можно также вспомнить, например, о Фолклендских островах, из-за которых долго спорили Великобритания и Аргентина, о Гибралтаре и ряде других регионов, - отметил эксперт.

Он добавил, что на этих территориях несколько раз проводили плебисциты, которые демонстрировали реальное отношение жителей к тому, с кем они хотят жить.

Граждане Донбасса показали уже один раз, с кем они видят своё будущее, как и жители Крыма. Более того, люди в ДНР и ЛНР будут готовы к новому плебисциту, чтобы подтвердить всему мировому сообществу своё право на самоопределение. Они хотят быть частью России. Жители Донбасса получают гражданство РФ. Поэтому, конечно, здесь Симоньян абсолютно права. Наша страна, действительно, должна откликнуться. Мы надеемся, что она проведёт полную интеграцию ДНР и ЛНР и возьмёт их под свою опеку и защиту, - подытожил собеседник "Первого русского".

Напомним, разногласия Лондона и Буэнос-Айреса в 1980-х годах привели к фолклендской войне. По её итогам острова остались в составе Объединённого Королевства, однако Аргентина всё равно претендовала на установление своего суверенитета на этих территориях.

В 2013 году на островах прошёл референдум. В результате почти все избиратели (99,8%) выступили за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании.