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Донбасс войдёт в Россию по британскому сценарию? Безпалько заговорил о повторном плебисците
30 января 2021, 20:00 • 96 • Политика
Донбасс войдёт в Россию по британскому сценарию? Богдан Безпалько заговорил о повторном плебисците в ДНР и ЛНР. Он согласился с позицией Маргариты Симоньян и заявил о необходимости присоединения обеих республик к РФ.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил призыв главреда RT Маргариты Симоньян, озвученный ею в ходе форума "Русский Донбасс".
В своей речи в Донецке журналистка обратила внимание, что жители ДНР и ЛНР ждут воссоединения с РФ, и потому нашей стране необходимо оправдать их надежды: "Россия, матушка, забери Донбасс домой".
Безпалько в беседе с корреспондентом канала Царьград выразил уверенность, что озвученная Симоньян идея вполне осуществима. Он подчеркнул, что люди имеют полное право отсоединиться от одного государства и присоединиться к другому.
Он добавил, что на этих территориях несколько раз проводили плебисциты, которые демонстрировали реальное отношение жителей к тому, с кем они хотят жить.
Напомним, разногласия Лондона и Буэнос-Айреса в 1980-х годах привели к фолклендской войне. По её итогам острова остались в составе Объединённого Королевства, однако Аргентина всё равно претендовала на установление своего суверенитета на этих территориях.
В 2013 году на островах прошёл референдум. В результате почти все избиратели (99,8%) выступили за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании.
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