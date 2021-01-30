Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в С...
Главная / Политика

Донбасс войдёт в Россию по британскому сценарию? Безпалько заговорил о повторном плебисците

30 января 2021, 20:00  •  96 • Политика
Донбасс войдёт в Россию по британскому сценарию? Богдан Безпалько заговорил о повторном плебисците в ДНР и ЛНР. Он согласился с позицией Маргариты Симоньян и заявил о необходимости присоединения обеих республик к РФ.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил призыв главреда RT Маргариты Симоньян, озвученный ею в ходе форума "Русский Донбасс".
В своей речи в Донецке журналистка обратила внимание, что жители ДНР и ЛНР ждут воссоединения с РФ, и потому нашей стране необходимо оправдать их надежды: "Россия, матушка, забери Донбасс домой".
Безпалько в беседе с корреспондентом канала Царьград выразил уверенность, что озвученная Симоньян идея вполне осуществима. Он подчеркнул, что люди имеют полное право отсоединиться от одного государства и присоединиться к другому.
В силу разных причин - дискриминации, ущемления по правам национальности, языка, из-за идеологических моментов. Существует богатый мировой опыт. Есть масса спорных территорий, которые в своё время десятилетиями оспаривались разными странами и которые в конце концов добились вхождения в состав именно того государства, которое больше нравилось жителям. Я не беру здесь даже вопрос Крыма. Можно также вспомнить, например, о Фолклендских островах, из-за которых долго спорили Великобритания и Аргентина, о Гибралтаре и ряде других регионов, - отметил эксперт.
Он добавил, что на этих территориях несколько раз проводили плебисциты, которые демонстрировали реальное отношение жителей к тому, с кем они хотят жить.
Граждане Донбасса показали уже один раз, с кем они видят своё будущее, как и жители Крыма. Более того, люди в ДНР и ЛНР будут готовы к новому плебисциту, чтобы подтвердить всему мировому сообществу своё право на самоопределение. Они хотят быть частью России. Жители Донбасса получают гражданство РФ. Поэтому, конечно, здесь Симоньян абсолютно права. Наша страна, действительно, должна откликнуться. Мы надеемся, что она проведёт полную интеграцию ДНР и ЛНР и возьмёт их под свою опеку и защиту, - подытожил собеседник "Первого русского".
Напомним, разногласия Лондона и Буэнос-Айреса в 1980-х годах привели к фолклендской войне. По её итогам острова остались в составе Объединённого Королевства, однако Аргентина всё равно претендовала на установление своего суверенитета на этих территориях.
В 2013 году на островах прошёл референдум. В результате почти все избиратели (99,8%) выступили за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 06:15
"Нужны бараны для заклания": Статью Bloomberg о Путине перевели на "простой язык"
30 января 2021, 08:05
"Ой, тут я потеряла мысль…": Джен Псаки взялась критиковать Россию и "зависла"
30 января 2021, 12:40
Байден обратился к Путину с просьбой уже на 10-й день президентства: Псаки не смогла промолчать
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 06:15
Американцы выкрали русский "Панцирь" из Ливии. Секретная миссия вызвала тол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2021, 21:00
Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
28 января 2021, 23:05
Не отберём, так купим: Венгрия сделала Киеву выгодное предложение по Закарпатью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.