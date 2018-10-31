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Донбасс вооружило головотяпство Киева: В Госдуме назвали заявления Украины «бредом сивой кобылы»
31 октября 2018, 16:24 • 123 • Политика
Украина В ООН обвинила Россию в поставке оружия в Донбасс. В Госдуме ответили на заявления Киева.
Украина обвинила Россию в Совбезе ООН в поставке оружия в Донбасс из Крыма по Азовскому морю. С бредовым заявлением выступил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.
«Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил в Донбассе оружием с территории Крыма», - сказал украинский дипломат.
В Государственной думе России назвали слова постпреда Украины «бредом сивой кобылы». Как отметили в комитете парламента по обороне, России нет никакой надобности вооружать Донбасс, так как украинские военные из-за своего «головотяпства» сами снабжают ополченцев оружием.
Он добавил, что высказывание постпреда Украины в ООН - это не более чем бред сивой кобылы. Также парламентарий обратил внимание на то количество оружия, которое Украина получает от США, а также закупает у Румынии и других поставщиков.
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