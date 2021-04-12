Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донб...
Главная / Политика

Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта

12 апреля 2021, 15:10  •  48 • Политика
Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое, расположенный возле печально известного донецкого аэропорта. Несмотря на призывы Киева к миру, Донбасс снова оказался в огне.
Об этом в понедельник сообщили представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Они отметили, что ВСУ вели огонь из стрелкового оружия - с позиций, расположенных в населённом пункте Пески.
Кроме того, украинские силовики обстреляли посёлок шахты 6/7 в Горловке. Обстрел вёлся из посёлка Шумы, передаёт портал "Донбасс сегодня".
Отметим, что посёлок Весёлое расположен возле донецкого аэропорта, за контроль над которым в 2014-2015 году проходили ожесточённые бои. В результате вооружённого противостояния аэропорт был полностью разрушен.
В последние несколько недель ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинская армия начала активно перебрасывать на линию соприкосновения тяжёлую технику и увеличила интенсивность обстрелов. Всё это происходит на фоне призывов президента Украины Владимира Зеленского к миру и заявлений главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что Киев не планирует захватывать Донбасс силой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС
12 апреля 2021, 01:25
Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже пр...
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушени...
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова...
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда ег...
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
11 апреля 2021, 14:25
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.