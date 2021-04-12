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Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 15:10 • 48 • Политика
Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое, расположенный возле печально известного донецкого аэропорта. Несмотря на призывы Киева к миру, Донбасс снова оказался в огне.
Об этом в понедельник сообщили представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Они отметили, что ВСУ вели огонь из стрелкового оружия - с позиций, расположенных в населённом пункте Пески.
Кроме того, украинские силовики обстреляли посёлок шахты 6/7 в Горловке. Обстрел вёлся из посёлка Шумы, передаёт портал "Донбасс сегодня".
Отметим, что посёлок Весёлое расположен возле донецкого аэропорта, за контроль над которым в 2014-2015 году проходили ожесточённые бои. В результате вооружённого противостояния аэропорт был полностью разрушен.
В последние несколько недель ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинская армия начала активно перебрасывать на линию соприкосновения тяжёлую технику и увеличила интенсивность обстрелов. Всё это происходит на фоне призывов президента Украины Владимира Зеленского к миру и заявлений главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что Киев не планирует захватывать Донбасс силой.
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