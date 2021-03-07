Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной

"Вариант "подставим вторую щёку" здесь никак не подходит. По той простой причине, что безнаказанность развращает "воинов света", - заявил лидер движения "Славянская гвардия" Владимир Рогов в ответ на вопрос Царьграда, почему Донбасс слабо реагирует на постоянные обстрелы своих территорий украинскими вооружёнными формированиями. По сути, Киев провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе, считает эксперт.

"То, что сегодня не открыт ответный огонь, мне кажется, это, мягко говоря, не то что не логично. Уже если сказано "а" - на предмет того, что огонь будет открываться в ответ, то необходимо и не просто говорить "б"… "Б" в данном случае - больно по отношению к людям, кто жаждет крови, жаждет насилия и противостояния. Тем более, как в известном грустном анекдоте, по поводу украинских националистов. Один второго зовёт: пойдём убивать москалей. А тот спрашивает: а если только они нас убьют? И первый отвечает: а нас за що? По имеющейся у меня информации, приказ по поводу возможности открытия и необходимости открытия огня был воспринят очень положительно в расположениях", - объяснил Царьграду эксперт.

По его словам, люди наконец поняли, что не на словах, а на деле начинает появляться ответственное отношение к жизни подчинённых, военнослужащих, которые погибают на передовой. По мнению Рогова, Зеленский готовится к чему-то большему, чем просто продолжающиеся обстрелы.

"А по имеющейся у меня информации, в украинской армии на сегодняшний день находятся не пять "Байрактаров", о которых официально объявляется, а уже свыше двух десятков. При этом основная проблема - невозможность, ну, профессиональная непригодность, по сути, операторов, носящих украинскую форму, которые никак не могут справиться с достаточно сложным высокотехнологичным оружием", - добавил Рогов.

Как добавил эксперт, Зеленский надеется на повторение карабахского сценария в Донбассе. Такой возможности ему точно не дадут.