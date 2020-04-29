Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Власти Незалежной продолжает уничтожать суверенное государство

Подписав сегодня скандальный закон о продаже земли сельхозугодий, президент Украины Владимир Зеленский утратил моральное право говорить о целостности соборной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Донецкий лидер назвал этот закон антиукраинским, поскольку он посягает на национальное достояние страны.

"Громогласные заявления о возврате Донбасса – это не что иное, как попытка вернуть под свою юрисдикцию в том числе и плодородные, богатые земли Донецкого края. Им не люди нужны, им нужна наша территория", – цитирует агентство ДАН главу народной республики.

Он отметил, что нынешний киевский режим продолжает планомерно уничтожать суверенную Украину – сначала было истребление народа, потом Киев загнал страну в финансовое рабство, а вот теперь еще и продажа украинского чернозема.

Пушилин выразил надежду, что граждане Незалежной осознают весь масштаб трагедии соборной.

Ранее во вторник, 28 апреля, пан Зеленский все-таки поставил свою подпись под одним из самых неоднозначных документов – закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Верховная рада приняла его 31 марта.

Согласно документу, до 2024-го земельные паи смогут продавать исключительно обычные украинцы. Спустя два года на рынок выйдут юридические лица, государство и территориальные общины.

Ярыми противниками принятого закона в Раде стали только две партии – "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Обе фракции намерены доиться отмены этого решения через суд.

Напомним, на одобрении этого закона горячо настаивал МВФ, который из-за него задерживает выплату Киеву очередного транша.

