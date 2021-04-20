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Донбасс сровняют с землёй "Томагавками"? Эксперт оценил слухи о "плане США"

20 апреля 2021, 20:15  •  163 • Политика
Военный эксперт оценил слухи о "плане США" сровнять Донбасс с землёй с помощью крылатых ракет "Томагавк". Он объяснил, что означает появление данной информации на фоне обострения ситуации на востоке Украины.
Вьетнамское издание Soha ранее сообщило, что США планируют вывести в Чёрное море эсминец на случай начала активных боевых действий в Донбассе. Если война возобновится, то корабль должен будет выпустить сотни ракет по ДНР и ЛНР. Именно так американцы поступали в Сирии.
Однако бывший начальник зенитно-ракетных войск России Сергей Хатылев полагает, что это фейк. Официально неподконтрольные Киеву районы Донбасса были и остаются частью Украины. Факт наличия на этих территориях народных республик не даёт оснований для применения крылатых ракет. Тем более что в ДНР и ЛНР нет угрожающих США объектов или войск.
Поэтому я считаю это заявление фейковым. Пугают, выводят наше руководство на провокацию и нестандартные действия, - пояснил эксперт Царьграду.
Хатылев добавил, что позиция России американцам известна. Москва настаивает на выполнении Украиной Минских соглашений, обеспечивает оборону своих территорий и оказывает помощь ДНР и ЛНР.
Напомним, что ранее представитель Пентагона заявлял о планах направить на поддержку Украины два корабля ВМС США, однако эти суда так и не вошли в Чёрное море. В настоящее время они патрулируют в Средиземном море.

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