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Донбасс согласовал режим перемирия на Новый год

27 декабря 2018, 23:24  •  9 • В мире
Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе на период новогодних праздников.
В Донбассе заявили, что участники контактной группы согласовали условия перемирия в период новогодних праздников. Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на исполняющего обязанности главы МИД самопровозглашённой ЛНР Владислава Дейнего, режим тишины будет объявлен с 29 декабря.
По словам Дейнего, решение было принято после раунда переговоров. Напомним, ранее Киев отказывался принимать участие в консультациях, украинские делегаты даже срывали заседания.
Однако консенсус был найден.
Как сообщил и.о. главы МИД ЛНР, представители обоих сторон подтвердили готовность "обеспечить устойчивое и бессрочное прекращение огня с 01:01 мск 29 декабря 2018 года".
Данное решение, по его словам, стало важным результатом накануне Нового года и Рождества, зимних каникул. Эта передышка "даёт надежду жителям Донбасса на тихие и спокойные праздничные дни", подчеркнул он.
Ранее участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о перемирии с 29 декабря.
Отметим, что в последние дни в зоне боевых действий в Донбассе происходили случаи провокационных обстрелов со стороны ВСУ. Только за минувшую неделю Вооружённые силы Украины порядка 140 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории ДНР 70 миномётных снарядов калибром 120 и 82 мм.
Кроме того, местные жители отмечали, что украинские силовики стягивают вооружения к линии соприкосновения.
В ДНР также не исключили, что ВСУ попытаются устроить атаку на Мариупольском направлении и отрезать Донецк от границы с Россией. Бывший премьер-министр ДНР, глава организации "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что сейчас, накануне президентских выборов, "Пётр Порошенко способен на всё". В связи с этим он призвал народные республики дать отпор возможной украинской агрессии.
На фоне донбасских опасений прозвучало заявление советника президента Порошенко Юрия Бирюкова, который, не подкрепляя свои слова никакими доказательствами, сказал, что к настоящему времени вся так называемая серая зона в Донбассе "захвачена" украинскими силовиками.
Речь идёт о зоне, которая отделяет вооружённые силы республик Донбасса от позиций ВСУ. Её границы установлены согласно договорённостям, достигнутым в Минске. При этом введение войск какой-либо стороной в населённые пункты в этой зоне является нарушением международных условий.

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