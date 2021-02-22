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Донбасс снова "вспыхнет": Эксперт назвал вероятную причину нового витка агрессии Киева
22 февраля 2021, 12:45 • 150 • Политика
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин назвал вероятную причину нового витка агрессии Киева в Донбассе. Он не исключил, что в скором времени Донбасс снова может вспыхнуть войной.
По словам эксперта, вероятность возобновления боевых действий в Донбассе очень высока на сегодняшний день. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
"Риск очень высок, потому что, в сущности, сейчас на Украине происходит государственный переворот", - сказал он.
По мнению политолога, исполнителем этого переворота является государственная власть, что, однако, не отменяет самого факта переворота.
"Вне законодательной и судебной системы налагаются, как это они мягко называют, санкции, а фактически конфискуется имущество, вне закона ставятся лидеры оппозиции", - сказал Шишкин, назвав происходящее отказом от всей правовой системы государства.
По его мнению, ради укрепления своей власти нынешнее руководство страны может пойти на обострение в Донбассе.
"Тем более что у Байдена и его команды есть очень существенные причины быть недовольными поведением Зеленского во время предвыборной кампании", - сказал он.
"Поэтому Зеленскому может показаться, что единственный выход для него - развязать боевые действия в Донбассе", - добавил политолог.
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