Донбасс снова "вспыхнет": Эксперт назвал вероятную причину нового витка агрессии Киева

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин назвал вероятную причину нового витка агрессии Киева в Донбассе. Он не исключил, что в скором времени Донбасс снова может вспыхнуть войной.

По словам эксперта, вероятность возобновления боевых действий в Донбассе очень высока на сегодняшний день. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

"Риск очень высок, потому что, в сущности, сейчас на Украине происходит государственный переворот", - сказал он.

По мнению политолога, исполнителем этого переворота является государственная власть, что, однако, не отменяет самого факта переворота.

"Вне законодательной и судебной системы налагаются, как это они мягко называют, санкции, а фактически конфискуется имущество, вне закона ставятся лидеры оппозиции", - сказал Шишкин, назвав происходящее отказом от всей правовой системы государства.

По его мнению, ради укрепления своей власти нынешнее руководство страны может пойти на обострение в Донбассе.

"Тем более что у Байдена и его команды есть очень существенные причины быть недовольными поведением Зеленского во время предвыборной кампании", - сказал он.

"Поэтому Зеленскому может показаться, что единственный выход для него - развязать боевые действия в Донбассе", - добавил политолог.