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Донбасс: Ситуация напряженная, но к провокациям ВСУ готовы

11 декабря 2018, 04:09  •  88 • В мире
Ситуация в республиках Донбасса продолжает оставаться напряженной. Информация, полученная от разведки и раскрывающая замысел украинских силовиков, заставляет защитников ДНР и ЛНР укреплять свои позиции. Народная милиция республик заявляет, что готова к провокациям ВСУ.
Ситуация в зонах ответственности Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик по-прежнему остается напряженной и даже имеет тенденцию к обострению.
С позиций украинских силовиков продолжаются обстрелы населенных пунктов. Обстрел идет не только из стрелкового оружия, но и из минометов и гранатометов. За минувшие сутки по территории Луганской народной республики выпущено более 130 различных боеприпасов.
В Донецкой республике аналогичная ситуация. При обстрелах ВСУ применяют крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, гранатометы. Население призывают быть осторожными и бдительными.
Народная милиция республик продолжает укреплять свои позиции, ожидая любых провокаций со стороны противника. Прифронтовые районы обстреливаются даже днем. С ухудшением видимости почти каждый час происходит беспорядочная неприцельная стрельба. При этом украинских силовиков не волнует, что снаряды, перелетая через позиции защитников Донбасса, угрожают мирным жителям.
Напомним, разведкой ДНР добыты неопровержимые доказательства подготовки украинских силовиков к масштабному наступлению на Мариупольском направлении, которое начнется 14 декабря с провокационной химатаки в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, поводом для вооруженной агрессии станет теракт украинских спецслужб в Мариуполе, совершенный за несколько дней до наступления путем подрыва хранилища с химикатами.

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