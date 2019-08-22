«Донбасс сделал выбор»: над Донецком подняли российский флаг

В Донецке в честь Дня государственного флага Российской Федерации подняли бело-сине-красный триколор. Как рассказал РИА «Новости» представитель общественного движения «Донецкая республика», такая инициатива исходила от самих граждан самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Это хорошая инициатива, и местные власти не против. Наш курс не изменился с 2014 года, когда мы сделали свой выбор в сторону России. Донбасс сделал этот выбор», — подчеркнул он.

Собеседник агентства также сообщил, что в честь Дня государственного флага России в центре Донецка планируется праздничный митинг. На нем будут присутствовать спикер народного совета ДНР и другие официальные лица.

День Государственного флага России отмечается 22 августа в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага».

«Сегoдня утрoм на главной площади столицы республики в честь Дня государственного флага РФ водружен российский триколор», — сказал глава ДНР Денис Пушилин, назвав флаг «символом борьбы, символом свободы».

Пушилин напомнил, что в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт на востоке Украины, народ Донбасса восстал против киевского режима именно под российским флагом, хотя у ДНР есть свой — это такой же триколор, только вместо белой полоски черная. И тем не менее донбасское ополчение на протяжении многих лет шло в бой под российским символом. К тому же глава республики обратил внимание, что в этом году жителям региона начали выдавать российские паспорта. «И это значит, что мы едины», — отметил Пушилин.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины 24 апреля.

Соответствующая процедура осуществляется на основании федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и распространяется на жителей ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В МВД РФ уточнили, что жители Донбасса могут получать российское гражданство, не отказываясь от украинского. Такие обращения рассматриваются в Ростовской области максимум по три месяца, сообщили в ведомстве. Заявления от жителей региона принимают уполномоченные лица ДНР и ЛНР.

В День государственного флага о вооруженном конфликте в Донбассе вспоминают и российские журналисты. Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в этот день разместил в своем телеграм-канале снимок двух военных, которые держат с обеих сторон разорванный триколор со следами пуль. Снимок сделан на фоне разрушенного блокпоста.

«Славянск, 2014 год. Блокпост у поселка Восточный, отразивший танковую атаку ВСУ. По флагу (и блоку за ним) можно примерно представить, что пережили люди. Вот в такие моменты накатывает какое-то мощное чувство, когда понимаешь, что это не какой-то атрибут, которым размахивают на демонстрациях. Не протокольная деталь на столбах во время праздников. И не сувенир. А символ, за который люди готовы вгрызаться в бетон и умирать. В Донбассе, в Сирии, в Чечне — где угодно», — написал журналист, пунктуация автора сохранена.

Он подчеркнул, что во многом благодаря людям, сражающимся за этот символ, несмотря на «информационный шум», к российскому флагу относятся с уважением и за границей — как на Ближнем Востоке, так и в Европе.

«За время, прошедшее после публикации этого фото, к слову, положение вещей не изменилось, а людей, совершавших подвиги с триколором на шевроне или фюзеляже, только прибавилось. Ну и людей, которые отмечают этот праздник — тоже. Сегодня вон в Донецке его подняли вместо флага ДНР», — отметил Коц.

ДНР и ЛНР заявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота на Украине. В апреле того же года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли около 13 тыс. человек.