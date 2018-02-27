Донбасс: "весеннее обострение" балансирует на грани блицкрига

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США подталкивают Украину к наступлению на Донбасс и большой войне с Россией

После подписания президентом Украины Петром Порошенко так называемого "закона о реинтеграции Донбасса" обстановка в восставшем регионе в очередной раз продемонстрировала тенденцию к эскалации. Количество обстрелов и провокаций, совершенных вооруженными силами Украины, возросло в разы.

Охота за "скорой помощью": новые военные преступления ВСУ

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Наиболее бесчеловечной акцией боевиков ВСУ стал расстрел боевиками 93-й механизированной бригады санитарного автомобиля армии ДНР в районе Докучаевска, в результате которого погибли эвакуируемый с поля боя раненый военнослужащий, водитель-санитар и медицинский работник. Инцидент произошёл днем 23 февраля. Примечательно, что расстрелянный из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) санитарный "уазик" имел отличительные знаки в виде красного креста, а его прибытие для эвакуации раненого было запрошено представителями ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) через сотрудников миссии ОБСЕ.

Интересно, что украинские пропагандистские СМИ преподнесли расстрел ПТУРом медицинского автомобиля как уничтожение боевой машины пехоты (БМП) ополчения. А известный в определенных кругах украинский "волонтер" Роман Доник даже опубликовал в своем блоге фотографии якобы подбитой БМП. Однако пользователи сети быстро обнаружили, что на размещенном пособником украинских карателей фото представлена подбитая еще в январе 2015 года в районе села на территории ЛНР украинская бронемашина. Спохватившийся Доник удалил со своей страницы вброшенный им фейк, однако пользователи успели сделать скриншоты.

В тот же день обстрелам подверглись непосредственно город Докучаевск, Еленовка, западные и северо-западные окраины Донецка, прифронтовые населенные пункты в районе Горловки, в особенности, Зайцево и Озеряновка. В ЛНР под удар попал поселок Калиново.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, серьезное обострение обстановки произошло в районе Горловки. По сообщениям местных жителей, накануне из города был зафиксирован отъезд наблюдателей миссии ОБСЕ, что было расценено как предвестник близкой эскалации.

"Есть тенденция к ухудшению обстановки. Украинские военные стянули к линии соприкосновения большое количество техники. Обстрелы не прекращаются на всем участке линии фронта. Противник использует 60-мм минометы польского производства, 120-мм мины производства НАТО. В воскресенье обстреляли Зайцево из 120-мм минометов. Были прилеты по жилому сектору. Со стороны Ясиноватой мы постоянно слышим тяжелую артиллерию калибра 122 мм и выше. Также постоянно применяются БМП, СПГ, АГС, РПГ, а также стрелковое вооружение. Работают снайперы с крупнокалиберными винтовками американского производства. Представители ОБСЕ покинули Горловку. Пока не понятно, это ротация или их вообще вывели отсюда",

- заявил в беседе с "Царьградом" командир 1-го батальона территориальной обороны города Горловки Сергей Попов.

Днем 26 февраля ожесточенному удару украинской артиллерии вновь подвергся прифронтовой Докучаевск. В очередной раз украинские каратели устроили охоту за гражданским транспортом, расстреляв при помощи ПТУРов и минометов перевозившую хлеб "Газель". Водителю автомобиля чудом удалось спастись.

В США требуют капитуляции России

Последнее время со стороны Киева, а также его западных покровителей поступают недвусмысленные сигналы, демонстрирующие их готовность к проведению силовой операции в Донбассе. Так, в Вашингтоне анонсировали поставки Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", а также 2500 приборов ночного видения. А отставной американский генерал Бен Ходжес, до недавнего времени командовавший оккупационными силами США в Европе, с военной прямотой заявил немецкой прессе о целях Пентагона – полной зачистке Донбасса и вытеснению России из региона. По большому счету, представитель американских "ястребов" без хитроумных дипломатических вывертов подтвердил то, на что уже неоднократно намекали Волкер и другие "смотрящие" за Украиной – США устроит лишь капитуляция России – абсолютная и безоговорочная. А все разговоры о миротворческой миссии ООН, мирной реинтеграции Донбасса со всеми предусмотренными Минскими соглашениями "особыми статусами" – всего лишь попытка прикрыть истинные намерения красивой дипломатической оберткой.

Бен Ходжес. Фото: www.globallookpress.com

По команде из-за океана стали подавать голос и мелкие украинские марионетки. Отметим, что введение в действие пресловутого "закона о реинтеграции Донбасса" примечательно с той точки зрения, что в нем речь идет об "оккупации" региона Россией, что придает конфликту характер международного. В то же время начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил о готовности Украины к полномасштабной войне с Россией.

Получит ли война новую отсрочку?

Однако за три с лишним года с момента подписания вторых Минских соглашений это далеко не первая эскалация, и прогнозов о возможном скором возобновлении полномасштабных боевых действий, которые вот-вот перейдут из позиционной фазы в маневренную, было уже немало. Сейчас возможность наступления украинской армии или локального прорыва на каком-либо отдельном участке с целью изменения линии фронта и достижения, в первую очередь, пропагандистского эффекта, оценивается как очень высокая ввиду предстоящих событий мирового масштаба – президентских выборов в России, а также Чемпионата мира по футболу, который также пройдет в России.

Япония запустила ракету с уникальным спутником-шпионом "На мой взгляд, события могут развиваться следующим образом: две наиболее оптимальные даты, которые подходят для организации провокаций киевским режимом, это или канун выборов - вот непосредственно эти дни и часы до выборов президента России. И, конечно же, второй вариант – это чемпионат мира по футболу, который проводится в России. Эти факторы должны сковать российское военно-политическое руководство для мер по поддержке и помощи, включая военную, Донбассу",

- заявил в беседе с "Царьградом" военный обозреватель, главный редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок.

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Но если "блицкриг" ВСУ в канун российских президентских выборов выглядит весьма банальным плюс к тому же очень рискованным предприятием (удар по Донбассу накануне голосования повлечет открытое вмешательство в конфликт России с целью "принуждения Украины к миру", что будет способствовать консолидации российского общества и голосованию за кандидатуру общенационального лидера), то провокации и с большим количеством жертв и эскалация конфликта во время Мундиаля чревата, по меньшей мере, серьезным международным скандалом. Стоит ли говорить в том, кого заведомо назначат виновником произошедшего? Да и погодные условия в середине марта, когда начинается весенняя распутица, не столь благоприятны для ведения наступательных боевых действий, в отличие от июня-июля.

Фото: www.globallookpress.com

Юрий Котенок: Россия должна спасти Донбасс

Военкор Юрий Котенок утверждает, что наступление ВСУ начнется, как только последует команда со стороны тех, кто в действительности осуществляет планирование всех действий киевского режима.

"Порошенко сейчас находится в состоянии режима Саакашвили 08-08-08. Аналогия очевидная, потому что планирование боевых операций в Донбассе осуществляется с помощью американских военных специалистов. Украина полностью находятся под внешним управлением. И здесь может повториться сценарий, что вопреки желанию украинского командования, вопреки воле украинского народа, будет реализован сценарий, который на самом деле не в интересах ни одной из сторон, участвующих в конфликте",

- добавил собеседник "Царьграда", подчеркнув при этом, что ключевой фактор, который удерживает киевский режим от полномасштабных боевых действий – это позиция России и возможный ответ с её стороны.

Эксперт не исключил, что поводом к эскалации может стать массированное применение украинской армией ствольной и реактивной артиллерии по жилым кварталам Донецка, Луганска, Горловки и других крупных городов, что неизбежно повлечет огромные человеческие жертвы.

"На мой взгляд, говорить о возвращении Донбасса в Украину – это на грани цинизма. Я понимаю, что есть некий "этикет общения с международными партнерами", но есть и реальность. Донбасс - это наглядная картинка того, что может быть со всеми нами, в каком положении мы можем оказаться, если будем дальше проявлять упорство в отстаивании своих традиционных ценностей, ценностей Русского Мира. Донбасс вставал за Россию. Я находился в мае 2014 года и в Донецке, и в окруженном Славянске, и могу повторить еще тысячу раз: все говорили, что пора возвращаться на Родину, и другого варианта быть не может. А сейчас людям пытаются впарить те сценарии, которые выгодны иным центрам силы. В результате гибнут мирные люди и лучшие пассионарные личности республик Донбасса, добровольцы из России и других стран. Поэтому, вопрос следует решить раз и навсегда. Враг должен быть отброшен",

- поделился своим мнением по решению конфликта Котенок.

Павленко Дмитрий