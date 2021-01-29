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Донбасс прорывается к России: "Всепропальщиков" осадили тремя обещанными "провалами"

29 января 2021, 17:25  •  178 • Политика
Донбасс продолжает прорывное движение к России: в Донецке накануне состоялся интеграционный форум "Русский Донбасс", в рамках которого была обнародована одноимённая доктрина, цель которой - помощь в восстановлении исторической справедливости, укреплении государственности Донецкой и Луганской народных республик как русских национальных государств. Несмотря на позитивный характер новости, нашлись те, кто раскритиковал состоявшееся событие. Публицист и обозреватель Царьграда Егор Холмогоров осадил "всепропальщиков" тремя обещанными провалами.
На своей странице в Facebook он прокомментировал негативную реакцию на событие со стороны некоторых людей, "считающих себя русскими". Холмогоров отметил, что для него стало загадкой следующее: узнав о провозглашении республик, которые "в кровавой борьбе", где "одних детей погибло 242 человека", отстояли своё право на русский язык, национальными русскими государствами, вместо радости некоторые люди "начинают пытаться любым способом унизить событие, его участников, принизить значение, игнорировать суть, сделать всё это не бывшим".
При этом публицист отметил, что так происходит не впервые. Следом он привёл три примера, когда русским говорили, что у них ничего не получится.
"После присоединения Крыма и речи 18 марта они говорили, что это ничего не значит.
После указа по паспортам рассказывали, что их никто не получит.
Перед принятием Конституции говорили, что никаких государствообразующих русских не будет, а потом - что эта статья не про русских (вопреки определению Конституционного суда)", - написал он.
При этом Холмогоров отметил, что каждый раз "вроде бы русские люди пытаются не просто даже сказать гадость, а прямо-таки выдумать любую ложь, лишь бы заглушить движение России к формату русского национального государства, к воссоединению русских и т.д.".
"Поскольку каждое движение вперёд даётся мучительно трудно, буквально кровью из глаз, то, конечно, такие кривлянья и тычки в спину воспринимались и воспринимаются тяжело", - написал он и добавил, что этому "психотическому феномену" есть объяснение, "но оправданием оно не является".

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