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Донбасс приготовился к войне с Украиной

20 мая 2020, 16:55  •  23 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти народных республик обвиняют Киев в провокации конфликта
Участившиеся обстрелы со стороны украинских военных по гражданским объектам ДНР и ЛНР заставили руководство мятежного Донбасса готовиться к вооруженному сопротивлению на линии соприкосновения. О чем заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его информации, с 1 мая ситуация в зоне разведения противоборствующих сил резко обострилась, а ВСУ активно применяют запрещенные минскими соглашениями виды оружия, в том числе крупнокалиберную артиллерию.
В результате обстрелов разрушены жилые дома и гражданские объекты.
"Но наиболее прискорбно, когда 1, 4 и 7 мая под целенаправленным огнем ВФУ оказались жители населенных пунктов Спартак, Саханка и Александровка, в результате чего погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей", – цитирует ДАН заявление главы республики.
Пушилин подчеркнул, что только за 19 дней текущего месяца погибла женщина и 11 человек получили ранение различной степени тяжести. Все они являются жителями региона. При этом представители Киева в контактной группе отказываются подписывать предложения о конкретных мерах по прекращению огня и не идут на прямой диалог с республиканцами, "фактически поощряя тем самым вооруженную агрессию со стороны" украинских силовиков.
"Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: вчера на нашей территории снова ранена женщина – мирная жительница Еленовки", – добавил Пушилин.
На этом фоне он издал распоряжение привести войска ДНР в полную боеготовность "на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева". Также представитель Донецка призвал ОБСЕ и гарантов минских соглашений – Россию, Германию и Францию – убедить власти Украины "не допустить эскалации конфликта и прекратить провокации", как на линии разграничения, так и на переговорах.
О том, что подразделения народной милиции республики приведены в состояние полной боеготовности, в том числе и техника, отчитался замначальника Управления НМ Эдуард Басурин.
Такая же мобилизация проходит сейчас и в соседней ЛНР. Об этом сообщает телеграм-канал военкора Семена Пегова Wargonzo со ссылкой на источники в силовых структурах Луганска.
"По нашим данным, артиллерия 4-й бригады вышла на позиции на стахановском направлении и готова работать на подавление огневых расчетов ВСУ. Интенсивность обстрелов по сравнению даже с предыдущими днями эскалации возросла в разы", – пишет автор.
Таким образом, отметил он, слова главы ЛНР Леонида Пасечника о том, что он не станет бездействовать в случае агрессии Киева, не расходятся с делом. Об этом луганский лидер предупредил президента Украины Владимира Зеленского накануне в специальном обращении.
Кроме того, источники Пегова со стороны силовиков ДНР сообщают, что 7-я и 4-я бригады республики вместе с 6-м казачьим полком и всеми мотострелковыми подразделениями выдвинулись в зоны своей ответственности по полной боевой выкладке.
"Артиллеристам дана команда не жалеть снарядов в случае обострения ситуации противником", – подчеркнул военкор.

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