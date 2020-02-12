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Донбасс получит мир? Украина пообещала выполнить договорённости "нормандской четвёрки"
12 февраля 2020, 23:24 • 99 • В мире
Новый глава офиса украинского президента Андрей Ермак пообещал, что Украина выполнит договорённости "нормандской четвёрки" по Донбассу, достигнутые Париже.
"Мы с украинской стороны готовы выполнить все договорённости, которые были достигнуты в первую очередь в Париже", - цитирует Ермака "РИА Новости".
При этом глава офиса президента Владимира Зеленского отметил, что у Киева есть план по проведению выборов Донбассе. По его словам, голосование должно состояться по украинским законам в октябре.
Лидеры "нормандской четвёрки" (Россия, Франция, Германия, Украина) провели встречу в Париже 9 декабря и условились, что Киев и республики Донбасса разведут силы ещё на трёх участках линии соприкосновения, обменяются пленными.
Кроме того, Киев должен был закрепить законодательно "формулу Штайнмайера", предусматривающую проведение местных выборов в Донбассе и особый статус региона.
Накануне замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Киев не выполняет договорённостей "нормандской четвёрки" и ставит под сомнение возможность проведения нового саммита в апреле.
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