Донбасс получит мир? Украина пообещала выполнить договорённости "нормандской четвёрки"

"Мы с украинской стороны готовы выполнить все договорённости, которые были достигнуты в первую очередь в Париже", - цитирует Ермака "РИА Новости".

При этом глава офиса президента Владимира Зеленского отметил, что у Киева есть план по проведению выборов Донбассе. По его словам, голосование должно состояться по украинским законам в октябре.

Лидеры "нормандской четвёрки" (Россия, Франция, Германия, Украина) провели встречу в Париже 9 декабря и условились, что Киев и республики Донбасса разведут силы ещё на трёх участках линии соприкосновения, обменяются пленными.

Кроме того, Киев должен был закрепить законодательно "формулу Штайнмайера", предусматривающую проведение местных выборов в Донбассе и особый статус региона.

Накануне замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Киев не выполняет договорённостей "нормандской четвёрки" и ставит под сомнение возможность проведения нового саммита в апреле.