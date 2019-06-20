Донбасс под ударом: Зачем Зеленский сорвал «хлебное перемирие»

Автор:

Павленко Дмитрий

В течение последних дней, пока президент Украины Владимир Зеленский совершал свой первый визит в Париж и Берлин и вещал там о необходимости мира в Донбассе, обстановка на линии соприкосновения резко обострилась.

Донбасс в огне

Так, поздним вечером 16 июня артиллерия ВСУ в очередной раз подвергла ожесточённому обстрелу район Донецкого аэропорта, в том числе посёлки Октябрьский и Весёлое. В ночь на 17 июня от украинских обстрелов сильно пострадали Коминтерново, Красноармейское и курортный посёлок Безыменное в Новоазовском районе ДНР. На следующий день под удар артиллерии ВСУ попали населённый пункт Ясное под Докучаевском и таможенный пост ДНР в селе Красный Партизан.

Под постоянными обстрелами остаётся горловский посёлок Зайцево.

А на рассвете 19 июня шквал артиллерийского огня обрушился на западную часть Донецка.

Последствия обстрела в Петровском районе Донецка. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Основной удар артиллерии ВСУ принял на себя Петровский район города. Примечательно, что под обстрел попал не только ежедневно мелькающий во фронтовых сводках посёлок Трудовские, но и относительно спокойная и безопасная центральная часть Петровки. Всего ВСУ выпустили по мирному городу 110 122-мм артиллерийских снарядов и 52 120-мм мины. В результате были повреждены десять жилых домов по улице Козлова и площади Петровского, три газопровода, ЛЭП, а также вентилятор работающей шахты Челюскинцев. От осколков пострадали здания Детской городской клинической больницы №4 по улице Карамзина и бассейна «Петровский» по улице Архитекторов.

Как отметили в Народной милиции ДНР, обстрел вёлся с позиций 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, постоянным местом дислокации которой является город Яворов Львовской области.

Данным обстрелом продавший свою офицерскую честь преступник Гудзь (командир 24-й бригады подполковник Валерий Гудзь. – Прим. Царьграда) вознамерился сорвать процесс договорённостей о мире, который должен состояться сегодня в Минске. В этой связи обращаемся к международным организациям с просьбой повлиять на руководство Украины, которое обязано приструнить своих ошалевших от безнаказанности боевиков и доказать стремление к миру реальным выполнением Минских соглашений,

– говорится в официальном заявлении пресс-службы Народной милиции ДНР.

Военное обострение на линии соприкосновения накануне прокомментировал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий ВСУ несёт личную ответственность за действия украинских военных.

Д. Пушилин. Фото: www.globallookpress.com

По словам Пушилина, пока Зеленский перед европейскими журналистами декларирует намерения установить мир в Донбассе, ВСУ методично и последовательно уничтожают регион.

В ход идут мины калибром 82 и 120 мм, снаряды 122 мм и другое тяжёлое вооружение, запрещённое Минскими соглашениями. При этом главными целями выбираются исключительно объекты гражданской инфраструктуры – жилые дома, медицинские заведения, спортивные сооружения и культурные комплексы. Под обстрелы попадают мирные граждане,

– заявил глава ДНР.

«Хлебное перемирие» откладывается…

Не случайно, что в таких условиях очередные переговоры в Минске оказались безрезультатными. Стороны так и не смогли согласовать установление режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Так, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что диалог с Киевом по вопросу установления режима прекращения огня зашёл в тупик. Политик также подчеркнул, что все предыдущие перемирия в зоне военного конфликта оказались неэффективными.

Предложенное сегодня к обсуждению новое заявление по сути дублирует «весеннее перемирие», которое, как и несколько предыдущих, оказалось абсолютно не действенным по причине отсутствия мер по его обеспечению,

– отметил министр иностранных дел ЛНР.

При этом украинская сторона де-факто признала свою ответственность за срыв «хлебного перемирия». Так, пресс-секретарь официального представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что мирной инициативе препятствует военное обострение последних дней.

Ожидается, что к вопросу об установлении очередного режима прекращения огня стороны вернутся на следующем заседании ТКГ, которое состоится ровно через две недели – 2 июля.

Таким образом, за первый месяц своего пребывания в должности президента Украины Владимир Зеленский не только не выполнил своего главного обещания прекратить войну в Донбассе, но и, наоборот, поспособствовал активизации военного конфликта.

Киев ставит новые условия

Ещё одним подтверждением перевоплощения Владимира Александровича в Петра Алексеевича стало обсуждение вопроса снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР.

Напомним, в ходе прошлого заседания ТКГ (5 июня) этот вопрос поднимался. Инициативу о снятии блокады изначально приписали представителю Украины Леониду Кучме. Это вызвало резкую отповедь со стороны бывшего президента Незалежной Петра Порошенко, который уличил своего сменщика в «зраде» и потребовал не допустить «российского сценария на Донбассе», под которым, очевидно, подразумевалось возобновление поставок продовольствия и медикаментов в регион со стороны Украины.

Л. Кучма. Фото: www.globallookpress.com

Теперь же всё встало на свои места. На заседании в Минске 19 июня Кучма дал понять, что экономическая блокада Донбасса может быть снята лишь после того, как все предприятия ДНР и ЛНР будут возвращены украинским олигархам.

Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО,

– приводит заявление Кучмы его пресс-секретарь Дарка Олифер.

При этом Киев в очередной раз потребовал прекратить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, так как эти действия якобы «блокируют минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования».

Оказывается, установлению мира в Донбассе мешает добровольное предоставление жителям региона российских документов. То есть восстановление людей в гражданских правах, в которых их ограничила Украина. А продолжающиеся обстрелы и провокации со стороны украинских вооружённых формирований или дискриминационные языковые законы, которые пока так не соизволил отменить новый президент, наверное, способствуют миру и благополучию. Как там у Оруэлла: «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила»? Не так ли, господа Кучма, Зеленский, Порошенко и вам подобные?

Неудивительно, что условия Кучмы по снятию блокады вызвали резкую отповедь со стороны представителей Донецка и Луганска.

Так, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка обвинил экс-президента Украины в популизме:

Хотелось бы напомнить, что именно Украина была инициатором экономической блокады. Страна победившей олигархии приложила максимум усилий для того, чтобы защитить интересы коммерсантов, годами грабивших народ Донбасса.

«Ими были выведены практически все активы, максимально разграблены предприятия, брошены на произвол судьбы трудовые коллективы – ставка украинской стороны была на то, чтобы создать для жителей республик наиболее неблагоприятные условия», – добавил Владимир Бидёвка.

То, что предприятия в 2017 году перешли под внешнее управление ДНР, налаживание связей с Российской Федерацией, стало вынужденной мерой, которая в итоге позволила предотвратить экономический коллапс. Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели – заставить наших граждан отказаться от Республики, от своего выбора,

– цитирует заявление председателя парламента ДНР Донецкое агентство новостей .



Д. Мирошниченко. Фото: www.globallookpress.com

А председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал заявление Кучмы «верхом наглости и лицемерия». Политик выразил сомнения в адекватности украинской стороны.

Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное. После слов Кучмы уверенность в том, что украинская власть не способна выбраться из зазеркалья, лишь усилилась. Всё сказанное Кучмой больше похоже на треш-ток перед схваткой, которая для спортсмена заранее проиграна,

– приводит слова Мирошниченко «Луганский информационный центр».

США отвели Зеленскому роль Порошенко

Конечно, кто-то из пока ещё пребывающих в эйфории сторонников Зеленского может нам возразить: мол, новый украинский президент, в отличие от старого, не является лжецом и военным преступником и действительно хочет принести Украине мир. Но постоянно вставляемые палки в колёса со стороны остающихся у власти «ястребов», наживающихся на войне представителей генералитета и радикальных националистов не дают ему осчастливить украинцев.

Можно восторгаться актёрской игрой Зеленского, объяснять противоречащие друг другу заявления и идущие с ними вразрез реальные дела сложной внутриполитической конъюнктурой, сложившейся на фоне роспуска Верховной рады и объявления досрочных парламентских выборов. Но очень скоро все эти иллюзии будут развеяны, а тех, кто связывал с новым президентом надежды на перемены к лучшему, ждёт очень сильное разочарование.

Фото: www.globallookpress.com

С февраля 2014 года Украина не является суверенным государством. Весь политический процесс в Незалежной находится под плотным и неусыпным контролем американских кураторов. Для США же Украина как таковая – это одновременно антироссийский таран и плацдарм.

Соответственно, сохранение и периодическое обострение военного конфликта на её территории, от которого никак не может оказаться в стороне Россия по всем возможным соображениям – от национальных (там живут русские люди) до гуманитарных (там живут люди, которые нуждаются в помощи), полностью отвечает интересам коллективного Запада. Соответственно, любая поставленная ими во главе Украины фигура будет всего лишь управляемой куклой-марионеткой. В зависимости от воли хозяев она может менять риторику, примерять на себя ту или иную маску, но суть её останется прежней.

В условиях же отсутствия у Украины государственного суверенитета и политической субъектности сохранение её территориальной целостности представляется столь же глупым и нелепым, как большинство шуток «Квартала 95».