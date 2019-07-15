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Донбасс по-итальянски: у вербовщиков из Италии изъяли оружие

15 июля 2019, 18:54  •  15 • Война
У организаций крайне правого толка на севере Италии конфисковали арсенал боевого оружия, в том числе одну управляемую ракету класса «воздух-воздух». По данным агентства ANSA, в рамках этого дела были арестованы три человека, включая экс-кандидата в сенат (верхнюю палату парламента) от партии «Новая сила».
Там уточнили, что полицейская операция проводилась в рамках противодействия терроризму. По данным, полученным в ходе расследования антитеррористического подразделения прокуратуры Турина,
члены этих организаций были связаны с итальянскими наемниками, которые участвовали в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.
Помимо Турина, рейды полиции были проведены и в других крупных городах севера Италии: в Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.
В начале июля суд в Генуе приговорил к тюремному заключению трех человек, которые вербовали наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. Год назад карабинеры Генуи сообщили, что арестовали шестерых вербовщиков, которые отправляли добровольцев в зону конфликта на восток Украины и снабжали их для участия на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. К операции привело расследование вокруг организаций скинхедов области Лигурия.
В результате к одному году и четырем месяцам заключения был приговорен рабочий молдавского происхождения Владимир Вербицкий. В следственных материалах он обвинялся в участии за деньги в боевых действиях на востоке Украины под позывным «Парма». На два года и восемь месяцев заключения осудили гражданина Албании Олси Крутани, также обвиняемого в вербовке наемников. Он является инструктором по рукопашному бою, представлялся экс-офицером российских ВВС.
На сделку со следствием пошел итальянец Антонио Катальдо. В 2011 году его арестовали сотрудники органов безопасности в Ливии. Ему предъявили обвинения в участии в боевых действиях в Донбассе и в вербовке. Его также приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.
Всего фигурантами дела стали около 15 человек. На данный момент неизвестным остается местонахождение еще троих предполагаемых преступников, в отношении которых действует европейский ордер на арест.
Карабинеры не исключают, что они по-прежнему могут находиться в зоне конфликта на востоке Украины.
Издание La Stampa подчеркнуло, что нынешний вердикт стал первым приговором, который был вынесен на территории Италии в отношении участников боев в Донбассе.
На прошлой неделе суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения бойца украинской национальной гвардии Виталия Маркива. Этот срок он получил за убийство в Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика.
Маркив в 2002 году в возрасте 16 лет переехал в Италию вместе с сестрой и матерью. Его мать вышла замуж за итальянца, и Маркив получил итальянский паспорт, но сохранил и украинское гражданство.
В 2013 году он выехал на Украину, чтобы принять участие в так называемом «евромайдане» на площади Независимости в Киеве, а затем вступил в добровольческий батальон нацгвардии и участвовал в боевых действиях в Донбассе под позывным «Итальянец». В июне 2017 года его арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Андрея Миронова.
По версии обвинения, Маркив находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда 24 мая 2014 года был открыт минометный огонь по группе, в составе которой были итальянский репортер и сопровождавший его переводчик.
Помимо 24 лет заключения, Маркива также приговорили к штрафу в несколько тысяч евро в пользу родных Роккелли, Федерации итальянской прессы и ассоциации фотографов, членом которой являлся убитый репортер.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским МИДу и генпрокуратуре заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что приговор будет обжалован.
Бывший лидер националистической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) (экстремистская организация запрещена в России) Дмитрий Ярош после этого
предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.
С таким призывом он выступил в своем фейсбуке.
«Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. <…> Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР [самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках] и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «самый объективный» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — заявил Ярош.
Бывший лидер «Правого сектора» также призвал украинскую дипломатию действовать более решительно «как на фронте восточном, так и на западном».

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