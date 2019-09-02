Донбасс: память о героях и новая кровь • 93 • Аналитика









Министр сказал, что нужно открыть «новую страницу мирного процесса», отметил, что нынешний президент Владимир Зеленский предлагает «ряд компромиссных шагов». Только все эти «компромиссные шаги» оборачиваются тем же, что и во времена Порошенко и его команды: новыми обострениями военного конфликта.



Черный день

29 августа оказался черным днем для Донецкой Народной Республики. Только по официальным данным, озвученным Донецким агентством новостей (ДАН), Народная милиция ДНР потеряла пятерых военнослужащих близ Горловки. В результате боестолкновения с украинской ДРГ один военный погиб, другой был тяжело ранен и на следующий день скончался, а трое попали в плен. Есть также неофициальные данные — в соцсетях ходят слухи о потере 13 человек.



Про одного из пленных стало известно, что украинские радикалы из батальона «Азов» подвергли его пыткам. Фото израненного бойца каратели выложили в Сеть. Сообщается, что его доставили в госпиталь города Часов Яр в тяжелейшем состоянии. Руководство ДНР призывает международные правозащитные организации приложить усилия, чтобы прекратить пытки попавших в плен.



Известна и еще одна страшная подробность. Когда бойцы ДНР нашли тело погибшего соратника, оказалось, что у него отрезано ухо. По данным Управления Народной милиции ДНР, глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак распорядился выдавать денежные премии в размере 7 тысяч гривен за каждого убитого защитника Республики. Не исключено, что именно ради премии павшему и отрезали ухо.



Вот такие «компромиссные шаги» предпринимает украинская сторона якобы для урегулирования ситуации. И это при том, что на Донбассе действует бессрочное перемирие (счет таким «перемириям» уже потерян). О прекращении огня договорились в ходе переговоров в Минске 17 июля текущего года. Перемирие официально вступило в силу 21 июля, но, как видно, миром так и не пахнет.



Годовщины: траурные и не только

Этот год характерен тем, что на Донбассе скорбно «отмечают» пятилетние годовщины трагических событий (впрочем, и не только трагических). В 2014 году события развивались слишком стремительно. Жители многострадального края повидали и рождение ДНР и ЛНР, и первые, ставшие шоком, обстрелы Донецка и Луганска, и авиаудары по другим городам — Горловке, Зугрэсу, Снежному, и падение Славянска, и гибель мужественных журналистов: Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна, Андрея Стенина…



24-25 августа на Донбассе был двойной праздник — во-первых, 150-летний юбилей Донецка, во-вторых — День шахтера. А 30-31 августа — вновь трагические годовщины, на сей раз — первые. В прошлом году 30 августа из жизни ушел уроженец Донбасса, певец и общественный деятель Иосиф Давыдович Кобзон, а следом за ним, 31 августа, глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко.



Эти две смерти таких разных людей оказались тесно связаны между собой. Как известно, Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар», где как раз и должны были состояться поминки Кобзона. Оба этих деятеля имеют звания героев Донецкой Народной Республики, память обоих почтили граждане множеством цветов.



Через год после гибели Александра Захарченко его именем назвали площадь около здания бывшей донецкой городской администрации, позднее оно стало зданием правительства ДНР. Именно там весной 2014 года разворачивались события, приведшие, в конечном счете, к рождению молодой республики. А в парке недалеко от стадиона «Донбасс-арена» павшему главе ДНР поставили памятник.



Сразу после того как был убит Захарченко, озвучивались многочисленные прогнозы, будто бы ДНР скоро придет конец (а следом за ней и ЛНР). Нового главу республики Дениса Пушилина обвиняли в стремлении сдать Донбасс украинским карателям. Однако прошел год, и стало видно, что подобные прогнозы не сбылись. Наверняка Пушилина есть за что критиковать, но народные республики по-прежнему живы и сражаются, несмотря на столь страшные потери.



Есть и еще одна годовщина, траурная уже не для Донбасса, а для Киева: пять лет назад шли серьезные бои в районе города Иловайска. Они закончились тяжелым поражением украинских карателей и получили название «Иловайский котел». Сторонники украинских властей и праворадикалов до сих пор с содроганием вспоминают те события, которые положили конец надеждам на быстрый разгром донбасского сопротивления.





Так уж вышло, что и Иловайск отмечает в этом году свое 150-летие. Руководство ДНР присвоило ему звание Города воинской славы.



Обострение продолжается

Прямо сейчас из Донбасса поступают вести о новых обстрелах. Вечером 1 сентября под огнем карателей оказалась северная часть Горловки — поселок шахты имени Гагарина. А также Зайцево, Доломитное, Гольма. Таким образом, и этот город «поздравляют» с его юбилеем: Горловка в таких непростых условиях отметила свое 240-летие.



По прошествии первых ста дней правления на Украине Владимира Зеленского можно сделать первые выводы. Несмотря на то, что в Киеве говорят о «компромиссе», война и не думает стихать. «Бессрочное перемирие» снова не работает. Такие шаги, как обмен заключенными и приглашение Зеленского посетить Москву на следующий День Победы, общей картины существенно не меняют. В украинских министерствах меняются лица, но война, развязанная против Донбасса, не исчезает вместе с командой экс-президента Петра Порошенко. Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко разразился заявлением, которое вполне в духе его предшественника Павла Климкина, да и всего предыдущего правительства. По его словам, сказанным в ходе заседания Верховной рады, в течение ближайших шести месяцев Киев должен продвинуться в деле «урегулирования» ситуации на Донбассе. На самом же деле речь, конечно, идет не о настоящем урегулировании, а о новых попытках подавления.Министр сказал, что нужно открыть «новую страницу мирного процесса», отметил, что нынешний президент Владимир Зеленский предлагает «ряд компромиссных шагов». Только все эти «компромиссные шаги» оборачиваются тем же, что и во времена Порошенко и его команды: новыми обострениями военного конфликта.29 августа оказался черным днем для Донецкой Народной Республики. Только по официальным данным, озвученным Донецким агентством новостей (ДАН), Народная милиция ДНР потеряла пятерых военнослужащих близ Горловки. В результате боестолкновения с украинской ДРГ один военный погиб, другой был тяжело ранен и на следующий день скончался, а трое попали в плен. Есть также неофициальные данные — в соцсетях ходят слухи о потере 13 человек.Про одного из пленных стало известно, что украинские радикалы из батальона «Азов» подвергли его пыткам. Фото израненного бойца каратели выложили в Сеть. Сообщается, что его доставили в госпиталь города Часов Яр в тяжелейшем состоянии. Руководство ДНР призывает международные правозащитные организации приложить усилия, чтобы прекратить пытки попавших в плен.Известна и еще одна страшная подробность. Когда бойцы ДНР нашли тело погибшего соратника, оказалось, что у него отрезано ухо. По данным Управления Народной милиции ДНР, глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак распорядился выдавать денежные премии в размере 7 тысяч гривен за каждого убитого защитника Республики. Не исключено, что именно ради премии павшему и отрезали ухо.Вот такие «компромиссные шаги» предпринимает украинская сторона якобы для урегулирования ситуации. И это при том, что на Донбассе действует бессрочное перемирие (счет таким «перемириям» уже потерян). О прекращении огня договорились в ходе переговоров в Минске 17 июля текущего года. Перемирие официально вступило в силу 21 июля, но, как видно, миром так и не пахнет.Этот год характерен тем, что на Донбассе скорбно «отмечают» пятилетние годовщины трагических событий (впрочем, и не только трагических). В 2014 году события развивались слишком стремительно. Жители многострадального края повидали и рождение ДНР и ЛНР, и первые, ставшие шоком, обстрелы Донецка и Луганска, и авиаудары по другим городам — Горловке, Зугрэсу, Снежному, и падение Славянска, и гибель мужественных журналистов: Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна, Андрея Стенина…24-25 августа на Донбассе был двойной праздник — во-первых, 150-летний юбилей Донецка, во-вторых — День шахтера. А 30-31 августа — вновь трагические годовщины, на сей раз — первые. В прошлом году 30 августа из жизни ушел уроженец Донбасса, певец и общественный деятель Иосиф Давыдович Кобзон, а следом за ним, 31 августа, глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко.Эти две смерти таких разных людей оказались тесно связаны между собой. Как известно, Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар», где как раз и должны были состояться поминки Кобзона. Оба этих деятеля имеют звания героев Донецкой Народной Республики, память обоих почтили граждане множеством цветов.Через год после гибели Александра Захарченко его именем назвали площадь около здания бывшей донецкой городской администрации, позднее оно стало зданием правительства ДНР. Именно там весной 2014 года разворачивались события, приведшие, в конечном счете, к рождению молодой республики. А в парке недалеко от стадиона «Донбасс-арена» павшему главе ДНР поставили памятник.Сразу после того как был убит Захарченко, озвучивались многочисленные прогнозы, будто бы ДНР скоро придет конец (а следом за ней и ЛНР). Нового главу республики Дениса Пушилина обвиняли в стремлении сдать Донбасс украинским карателям. Однако прошел год, и стало видно, что подобные прогнозы не сбылись. Наверняка Пушилина есть за что критиковать, но народные республики по-прежнему живы и сражаются, несмотря на столь страшные потери.Есть и еще одна годовщина, траурная уже не для Донбасса, а для Киева: пять лет назад шли серьезные бои в районе города Иловайска. Они закончились тяжелым поражением украинских карателей и получили название «Иловайский котел». Сторонники украинских властей и праворадикалов до сих пор с содроганием вспоминают те события, которые положили конец надеждам на быстрый разгром донбасского сопротивления.Так уж вышло, что и Иловайск отмечает в этом году свое 150-летие. Руководство ДНР присвоило ему звание Города воинской славы.Прямо сейчас из Донбасса поступают вести о новых обстрелах. Вечером 1 сентября под огнем карателей оказалась северная часть Горловки — поселок шахты имени Гагарина. А также Зайцево, Доломитное, Гольма. Таким образом, и этот город «поздравляют» с его юбилеем: Горловка в таких непростых условиях отметила свое 240-летие.По прошествии первых ста дней правления на Украине Владимира Зеленского можно сделать первые выводы. Несмотря на то, что в Киеве говорят о «компромиссе», война и не думает стихать. «Бессрочное перемирие» снова не работает. Такие шаги, как обмен заключенными и приглашение Зеленского посетить Москву на следующий День Победы, общей картины существенно не меняют. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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