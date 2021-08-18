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Донбасс отдадут России? Киевский политолог рассказал об украинском развороте Байдена
18 августа 2021, 18:55 • 65 • Политика
Киевский политолог Андрей Ермолаев рассказал о готовящемся украинском развороте Джо Байдена. По его словам, президент США окончательно сдался и уже готов отдать Донбасс России.
Ермолаев считает, что Байден решил пересмотреть традиционную систему ценностей американской внешней политики и отказаться поддерживать коррумпированные ручные режимы. Об этом, в частности, свидетельствует то, что американцы фактически бросили афганских ставленников в Кабуле после прихода боевиков.
Украину может постигнуть та же судьба. Американцы явно недовольны украинским законопроектом о "переходном периоде", который фактически ставит крест на Минских соглашениях. США могут поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому жёсткий ультиматум, пишет портал "Народные новости".
- отметил Ермолаев.
Если Зеленский проигнорирует этот приказ, то уже осенью ЛНР и ДНР могут в том или ином формате стать частью России. Политолог подчеркнул, что всё уже решено, причём решёно без участия Киева.
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