Киевский политолог Андрей Ермолаев рассказал о готовящемся украинском развороте Джо Байдена. По его словам, президент США окончательно сдался и уже готов отдать Донбасс России.

Ермолаев считает, что Байден решил пересмотреть традиционную систему ценностей американской внешней политики и отказаться поддерживать коррумпированные ручные режимы. Об этом, в частности, свидетельствует то, что американцы фактически бросили афганских ставленников в Кабуле после прихода боевиков.

Украину может постигнуть та же судьба. Американцы явно недовольны украинским законопроектом о "переходном периоде", который фактически ставит крест на Минских соглашениях. США могут поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому жёсткий ультиматум, пишет портал "Народные новости".

В Белом доме ему скажут: "Или ты занимаешься мирным процессом, или Россия берёт на себя ответственность за эти территории". О чём в Москве уже политически заявили, потому что там сотни тысяч граждан России,

- отметил Ермолаев.

Если Зеленский проигнорирует этот приказ, то уже осенью ЛНР и ДНР могут в том или ином формате стать частью России. Политолог подчеркнул, что всё уже решено, причём решёно без участия Киева.